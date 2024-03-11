"Оскар" фильма "20 дней в Мариуполе": как отреагировал Зеленский
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский отреагировал на то, что документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар". Президент заявил, что это кино показывает правду о российском терроризме.
Президент опубликовал одни из самых тяжелых фотографий того периода, сделанные Евгением Малолеткой, и написал, что "20 дней в Мариуполе" показывает правду о российском терроризме.
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Что сказал Зеленский о "20 днях в Мариуполе"
Владимир Зеленский поблагодарил команду, которая работала над фильмом и получила "Оскар". Он объяснил, что награда позволяет громко сказать о российской войне против Украины.
Мы помним и никогда не забудем каждый день этой войны, каждый день Мариуполя, его защитников и защитниц. Мы помним всех, кто боролся ради города. Помним и должны освободить из российского плена всех защитников Мариуполя и "Азовстали", которых до сих пор удерживают в нечеловеческих условиях. Мы помним, что должны победить российское зло, чтобы восстановить нормальную жизнь для всех наших людей, для каждого нашего города,
– сказал президент.
Он поблагодарил всех журналистов в мире, которые понимают важность освещения правды о войне и рассказывают ее. Также Зеленский выразил благодарность всем, кто распространяет правду о войне, храбрость и боль украинцев.
"Правда преодолевает все. И я благодарю каждого в мире, кто поддерживает наше государство, наших людей с первых дней этой войны. Вместе должны защитить жизнь", – подытожил Зеленский.
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Фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар"
- Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". Это первая статуэтка в истории независимой Украины.
- Фильм создали украинский журналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.
- Они приехали в Мариуполь 24 февраля 2022 года и остались в окруженном городе тогда, когда российская армия безжалостно бомбила город и фактически уничтожала его с лица земли вместе с людьми, которые в нем оставались.
- Создатели фильма оказались единственными журналистами, которые тогда находились в городе и документировали все, что там происходило.
- 15 марта 2022 года они сумели выехать в составе колонны после открытия гуманитарного коридора. Создатели фильма сумели вывезти ориентировочно 30 часов видео.
- Получая "Оскар", Мстислав Чернов сказал, что он бы хотел, чтобы этого фильма не было, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города: "Я бы отдал эту награду за то, чтобы Россия не убивала десятки тысяч моих соотечественников-украинцев, освободила всех украинских военных и гражданских, которые в плену".