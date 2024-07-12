Также в озвучивании принял участие Виталий Гордиенко – актер театра и кино, кинообозреватель и основатель популярного ютуб-канала "Отряд киноманов". Актеры поделились всеми тонкостями процесса дубляжа такого уникального проекта в эксклюзивном интервью для Кино 24.

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Сначала мой мозг, мои глаза отказывались воспринимать эту картинку, – Наталья Денисенко об уникальности фильма "Крепостная"

Украинская актриса Наталья Денисенко имеет большой опыт в сфере озвучивания фильмов как украинского, так и зарубежного производства. Ее голос часто можно услышать в кинотеатрах, на телевидении в сериалах, а также на платформах таких как Netflix и других стриминговых сервисах.

Денисенко является настоящим профессионалом в этой области, но даже она признается, что работа над фильмом "Крепостная" значительно отличается от ее предыдущего опыта. Этот проект стал для нее новым вызовом и одновременно увлекательным приключением.

Сначала мой мозг, мои глаза отказывались воспринимать эту картинку, потому что это и не классическая анимация, и с другой стороны и не фильм, если смотреть визуально. Это просто искусство, которое сложно постичь, имею в виду, визуально, потому что ты привык к тому, что в фильме двигаются люди, в мультфильмах картинки, а здесь живопись движется, и это невероятное зрелище,

– говорит Денисенко.

Денисенко поделилась некоторыми тонкостями процесса озвучивания. Она рассказала, что всегда старается быть максимально сосредоточенной на работе, чтобы передать все эмоции и нюансы персонажей. Для нее важно проживать каждое движение и каждое слово своих героев сполна, чтобы сделать их образы как можно более живыми и убедительными.



Наталья Денисенко / Фото Пресс-служба

Актриса подчеркивает, что ее голос является основным инструментом в этой работе. Она использует его, чтобы выразить всю палитру чувств и переживаний, которые испытывают персонажи.

Ты проживаешь вместе с героями все эти сцены и даже больше, потому что ты свое внимание фокусируешь не на теле, а на голосе. Должен сделать как можно тоньше и ярче, чтобы подчеркнуть актерскую игру. Чтобы это было и не слабо, и не слишком для того, чтобы человек смотрел фильм и не сбивался,

– рассказывает Наталья.

Наталья Денисенко о своем персонаже: "Я абсолютно понимаю главную героиню"

Наталка Денисенко откровенно признается, что специфика актерской профессии заключается в том, что, играя персонажа, актеру нужно в него влюбиться, даже если это преступник. Для нее важно найти что-то, что позволит проникнуть в душу персонажа и понять его мотивы и переживания. В этот раз Наташа также пережила подобный опыт.

Я абсолютно понимаю главную героиню. Тогда не было психотерапевтов, к сожалению, но нам нравится смотреть на такое кино, в котором происходят такие драматические события. Когда у всех все хорошо – это совсем не интересно. А у моей героини действительно очень интересная женская судьба, и меня это не отталкивает, потому что у каждого человека свой путь,

– отмечает актриса.

Актриса Наталья Денисенко объяснила, почему этот фильм стоит просмотра. Она считает, что лента "Крепостная" помогает зрителям сделать важные открытия относительно женщин и их судьбы. Через истории персонажей зрители могут глубже понять, с какими вызовами и трудностями сталкивались женщины в прошлом, и как это влияло на их жизни.

"Крепостная": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме того, актриса отметила ту уникальную картинку, которую увидит украинский зритель.

Это очень необычное кино. Не мультфильм, не кино, а сочетание кино, живописи и анимации. Когда я начала дублировать, то думала: "Почему такая картинка, зачем они это сделали?". А потом оно меня так затянуло, и мне так понравился этот эффект. Это такая женская, драматическая, необычная в визуальном плане история, которую стоит посмотреть и оторваться, возможно, от быта и получить дозу острых эмоций,

– говорит Денисенко.

Фильм "Крепостная" побуждает к переосмыслению прошлого и одновременно вдохновляет на то, чтобы радоваться настоящему и стремиться к лучшему будущему.

Хотела, как лучше, а получилось наоборот, – Наталья Сумская об особенности своей героини

В фильме "Крепостная" Наталья Сумская стала украинским голосом матери Ягны. Несмотря на то, что в современном мире отношение к этой героине, скорее всего, было бы негативным из-за ее действий и решений, актриса находит в ней и положительные черты.

Мать Ягны тоже пострадала, хоть и причастна к мезальянсу дочери. Как говорится, хотела, как лучше, а получилось наоборот. Хотя если бы состоятельный Борина, богач, владелец земли, которого засватала за свою дочь моя героиня, не потерпел такого поражения, судьба его молодой жены Ягуси могла бы сложиться лучше. И попытки матери имели бы смысл. А без опоры, без мужа, хоть и нелюбимого, молодая женщина оказалась беззащитной,

– отмечает Сумская.



Наталья Сумская / Фото Пресс-служба

Несмотря на уникальность жанра и вызовы, которые стояли перед актерами дубляжа в фильме "Крепостная", Наталья Сумская признается, что для профессионала работа с дубляжем не является сложной, а скорее интересной. Она подчеркивает, что каждый новый проект является возможностью для творческого роста и открытия новых горизонтов.

Ты искренне проживаешь ситуацию вместе со своей героиней. Это как новая роль для актера, хоть и выполняется она только голосом. Но подход тот же,

– говорит Наталья.

Финал, что заставляет оцепенеть, – Сумская о том, почему ленту стоит увидеть каждому

Фильм "Крепостная" имел большой успех за рубежом, привлекая внимание зрителей своей уникальной историей и жанром. Наталья Сумская, которая озвучила одну из главных героинь, призналась, что от украинских зрителей ожидает подобного восторга.

Сюжет, а это наверное половина успеха, действительно увлекательный. А больше всего – финал, что заставляет оцепенеть. Не конкретизирую, чтобы оставить интригу для зрителя, их впечатление от фильма меня как раз больше всего интересует в этой промокампании,

– отмечает актриса.

"Крепостная" рассказывает драматическую историю красавицы Ягны, которая против своей воли выходит замуж за состоятельного вдовца Борину. Она вынуждена жить в мире, где ее чувства и желания не имеют значения.

Фильм создали талантливые супруги режиссеры Дорота Кобеля и Хью Велчман. Их творческий тандем уже известен своими уникальными работами, которые всегда отличаются глубоким эмоциональным содержанием и высоким художественным качеством.

"Крепостная" обещает быть не только красивой визуально, но и глубоко трогательной, затрагивая важные темы о борьбе за собственное "я", любовь и независимость. Она увлечет зрителей своим сюжетом и сильными персонажами, заставив задуматься о жизненных ценностях и судьбах.

Не пропустите эту уникальную историю! Смотрите фильм "Крепостная" с 11 июля во всех кинотеатрах Украины!