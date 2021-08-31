Фильм "Круиз по джунглям" будет иметь вторую часть: что нам об этом известно

Disney порадовала зрителей приятной новостью – компания начала работать над продолжением фильма "Круиз по джунглям" с Двейном Джонсоном и Эмили Блант. О деталях читайте ниже.

Поскольку в минувшие выходные "Круиз по джунглям" превысил отметку в 100 миллионов долларов по внутренним кассовым сборам, студия готова снять сиквел!

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Звезды Двейн Джонсон и Эмили Блант собираются вернуться к своим ролям: остроумного шкипера Фрэнка Вольфа и бесстрашной исследовательницы доктора Лили Гоутон. Они будут переживать еще больше новых приключений!

Ожидается, что также вернутся режиссер и продюсеры первой части:

Жауме Колет-Серра;

Джон Дэвис;

Джон Фокс;

Потому Флинн;

Дэнни Гарсия;

Хирам Гарсия;

Скотт Шелдон.

Что нам известно о фильме

Лента получила много положительных отзывов, в частности на Roten Tomatoes фильм имеет оценку среди зрителей 94%. Фильм оценили и на Cinemascore, где он получил 92% баллов.

В ленте "Круиз по джунглям" Дуэйн "Скала" Джонсон играет капитана парохода. Он пытается найти лечебное дерево Амазонки вместе с британской путешественницей-исследовательницей, которую играет Эмили Блант.

Приключенческий фильм "Круиз в джунглях" создан по мотивам одноименного маршрута, который предлагают посетителям Диснейлендов. Во время путешествия гости парка плывут на специально обустроенной лодке тщательно по проложенному маршруту в сопровождении гида. По дороге посетители погружаются в атмосферу 1930-х годов и чувствуют себя настоящими исследователями дикой природы. Впервые маршрут был открыт в 1955 году. Сейчас он действует почти во всех Диснейлендах мира. Новый проект студии Disney является четвертым в истории, созданным по мотивам тематических маршрутов парка Диснейленд. Самой популярной из подобных проектов стала франшиза "Пираты Карибского моря", – отмечает "Планета кино".

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