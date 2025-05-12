Динамичная драма одного из самых интересных режиссеров современной Мексики, которая сможет поразить всех

С 22 мая в украинских кинотеатрах стартует показ фильма "Кухня" – яркой и динамичной драмы от одного из самых интересных режиссеров современной Мексики Алонсо Руиспаласиоса. Лента уже получила признание на международных кинофестивалях и получила положительные отзывы критиков, а теперь сможет найти своего зрителя и в Украине.

Главные роли в фильме исполнили голливудская звезда Руни Мара – звезда лент "Девушка с татуировкой дракона" и "Кэрол", номинантка на Оскар, BAFTA и "Золотой глобус", обладательница Приза Канн за лучшую женскую роль – и мексиканский актер Рауль Брионес, известный по ролям в громких независимых проектах. В материале Кино 24 расскажем, почему лента стоит вашего внимания.

Рекомендуем 3 самые жуткие триллеры в мире, которые смогут посмотреть только самые смелые зрители

Почему стоит посмотреть кулинарную драму "Кухня"

Кулинария, кипящая от страсти

Сюжет "Кухни" разворачивается в самом сердце престижного ресторана на Манхэттене, где каждый день – это испытание не только кулинарного мастерства, но и человеческой выносливости. Педро, мятежный повар из Мексики, работает нелегально, пока не уладит проблемы с документами. Он влюблен в Джулию – официантку, которая, кажется, больше не верит в любовь. Но это – лишь верхушка айсберга.

Когда из кассы исчезают деньги, подозрение падает на самых уязвимых – иммигрантов. С приближением обеденного пика давление растет, атмосфера на кухне накаляется до предела, а страсти бушуют так же как и сотни блюд, что ежесекундно появляются из-под ножей поваров.

Взрывной темп и кинематографическое мастерство

Визуальный стиль ленты заслуживает отдельного внимания. Оператор Хуан Пабло Рамирес создает напряжение с помощью длинных непрерывных кадров, буквально погружающих зрителя в гущу событий. Один из таких – 12-минутный план – стал жемчужиной фильма, передавая бешеный ритм ресторанной жизни с невероятной точностью и эмоциональной насыщенностью.

"Кухня": смотрите онлайн трейлер фильма

Современная адаптация классики

Режиссер Алонсо Руиспаласиос, лауреат кинофестивалей в Берлине, Сан-Себастьяне и Одессе, адаптировал британскую пьесу Арнольда Вескера 1957 года к реалиям современной Америки. Режиссер признается, что прочитал пьесу еще студентом, когда сам работал официантом и мыл посуду в ресторанах – этот личный опыт придал фильму исключительной аутентичности.

Признание критиков

"Кухня" получила положительные оценки от авторитетных изданий. The Hollywood Reporter называет ее "взрывным рассказом об иммигрантах, которые преследуют американскую мечту", Variety – "работой одного из самых оригинальных режиссеров Мексики", а Deadline сравнивает ленту с сериальным хитом "Медведь", добавляя: "но на стероидах".

Мировая премьера состоялась на Берлинском кинофестивале, а украинские зрители впервые увидели ленту на Фестивале американского кино "Независимость".

Фильм "Кухня" – это не просто история о работе в ресторане. Это драма о мечтах и борьбе, любви и недоверии, о тех, кто ежедневно создает кулинарные шедевры, оставаясь в тени. Это фильм об иммигрантах, которые пытаются найти свое место в мире, что часто их отвергает.