Головні ролі у фільмі виконали голлівудська зірка Руні Мара – зірка стрічок "Дівчина з тату дракона" та "Керол", номінантка на Оскар, BAFTA і "Золотий глобус", володарка Призу Канн за найкращу жіночу роль – та мексиканський актор Рауль Бріонес, відомий за ролями у гучних незалежних проєктах. У матеріалі Кіно 24 розповімо, чому стрічка вартує вашої уваги.

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Чому варто подивитись кулінарну драму "Кухня"

Кулінарія, що кипить від пристрасті

Сюжет "Кухні" розгортається у самому серці престижного ресторану на Манхеттені, де кожен день – це випробування не лише кулінарної майстерності, а й людської витривалості. Педро, бунтівний кухар з Мексики, працює нелегально, доки не владнає проблеми з документами. Він закоханий у Джулію – офіціантку, яка, здається, більше не вірить у кохання. Але це – лише верхівка айсберга.

Коли з каси зникають гроші, підозра падає на найвразливіших – іммігрантів. З наближенням обіднього піка тиск зростає, атмосфера на кухні загострюється до межі, а пристрасті вирують так само як і сотні страв, що щосекунди з'являються з-під ножів кухарів.

Вибуховий темп і кінематографічна майстерність

Візуальний стиль стрічки заслуговує на окрему увагу. Оператор Хуан Пабло Рамірес створює напругу за допомогою довгих безперервних кадрів, що буквально занурюють глядача у гущу подій. Один з таких – 12-хвилинний план – став перлиною фільму, передаючи шалений ритм ресторанного життя з неймовірною точністю та емоційною насиченістю.

"Кухня": дивіться онлайн трейлер фільму

Сучасна адаптація класики

Режисер Алонсо Руїспаласіос, лауреат кінофестивалів у Берліні, Сан-Себастьяні та Одесі, адаптував британську п'єсу Арнольда Вескера 1957 року до реалій сучасної Америки. Режисер зізнається, що прочитав п'єсу ще студентом, коли сам працював офіціантом і мив посуд у ресторанах – цей особистий досвід надав фільму виняткової автентичності.

Визнання критиків

"Кухня" отримала схвальні оцінки від авторитетних видань. The Hollywood Reporter називає її "вибуховою розповіддю про іммігрантів, які переслідують американську мрію", Variety – "роботою одного з найоригінальніших режисерів Мексики", а Deadline порівнює стрічку з серіальним хітом "Ведмідь", додаючи: "але на стероїдах".

Світова прем'єра відбулася на Берлінському кінофестивалі, а українські глядачі вперше побачили стрічку на Фестивалі американського кіно "Незалежність".

Фільм "Кухня" – це не просто історія про роботу в ресторані. Це драма про мрії та боротьбу, кохання і недовіру, про тих, хто щодня створює кулінарні шедеври, залишаючись у тіні. Це фільм про іммігрантів, які намагаються знайти своє місце у світі, що часто їх відкидає.