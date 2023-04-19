"Люксембург, Люксембург" стал лидером в украинском прокате: первые отзывы на фильм

Фильм режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" вышел в украинских кинотеатрах 13 апреля. За первый уик-энд проката он собрал 5,59 миллиона гривен и 36 400 зрителей у экранов. Это второй самый лучший старт среди украинских фильмов после начала полномасштабного вторжения.

"Люксембург, Люксембург" – это второй фильм украинского режиссера Антонио Лукича, известного по своему дебюту комедии "Мои мысли тихие". Как фильм оценили украинцы – читайте дальше.

Кстати говоря "Табун": все, что нужно знать о новом украинском мини-сериале

"Люксембург, Люксембург": сюжет и трейлер

Главные роли в ленте "Люксембург, Люксембург" сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы. Их герои пытаются разобраться в своей жизни, пока в ней не появляется давно исчезнувший отец.

Кроме братьев Насиров, в ленте сыграли:

Наталья Гнитий,

Людмила Саченко,

Виктор Драпиковский,

Дорис Майданюк,

Карина Черчевич и другие.

Весомую роль в ленте играет язык, благодаря которому ленту уже разбирают на цитаты. "Знаете, меня до сих пор не отпускает "Люксембург, Люксембург". Хочется растянуть этот фильм на цитаты и записать их в блокнотике, как в детстве тексты песен записывали", – пишут украинцы.

Съемки фильма проходили в 2021 году в Лубнах Полтавской области, Киеве и Люксембурге.

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер

Отзывы на фильм

Отзыв 1: "Все образы до боли знакомы. Все картинки всплывают в памяти. Все диалоги и шутки – максимально реалистичны. Это чрезвычайно сентиментальное кино даже несмотря на то, что пытается оставаться циничным".

Отзыв 2: "Очень нежный фильм "Люксембург, Люксембург". В нашем кинематографе как-то 1990-е не запечатлены в полной мере, а фильмы Антонио Лукича этот пробел интересно, элегантно и сполна закрывают, хотя, на самом деле, фильм не о 1990-х. И даже символичный малиновый пиджак "звучит" информативно, без фетишизации и чрезмерной романтизации. Очерченные юмором, иронией и флером симпатии герои очень графически отражают переходный быт жизни того времени. Замечательные герои и очень точные актеры. Хороший фильм. Идите".

Смотрите также Николас Кейдж назвал 5 фильмов из своей карьеры, которыми гордится

Отзыв 3: "Если бы вдруг кто-то искал иллюстрацию к понятию милосердия, то фильм "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича вне конкуренции. Самый христианский и самый библейский (если не единственный) украинский фильм. Откуда эта интуиция у совсем молодого парня? Антонио Лукич, откуда эта странная и безусловная любовь к людям?".

Отзыв 4: "Люксембург, Люксембург" — я чрезвычайно критичен к украинскому кинематографу, но это, наверное, самое лучшее, что я смотрел из "нашего". Антонио Лукич – гений. Назвал комедией глубокую драму. Объединил в фильме все то, что вызывает у меня отвращение и от чего убегаю в Украине — пацики на спортивном, мусора с муками, папик на крузаке, водители маршруток, весь этот трешевый "колорит", подал это без высмеивания смешно и грустно. И до слез страшный пример, как просрать свою жизнь, а другой и не будет. Все, без спойлеров, просто идите в кино. Это антропологически шедеврально".

Отзыв 5 : "Тот фильм, который грузит флешбеками и сначала ржешь до слез, а потом выходишь из кинотеатра – молча куришь и слезы на глазах уже другие. Антонио Лукич выдал очередной шедевр, который вызывает бурю эмоций и оставляет вкус надежды и печали. Советую посмотреть, оно того стоит. 10 из 10".

Кадр из фильма "Люксембург, Люксембург" / ForeFilms

Фильм "Люксембург, Люксембург" принимал участие в конкурсе "Горизонты" на 79-м Венецианском международном кинофестивале, а 13 апреля 2023 года стартовал в украинских кинотеатрах.

"Люксембург, Люксембург" создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино. В мае 2022 года фильм стал одним из пяти участников программы поддержки международного продвижения украинских фильмов proMOTION, начатой Украинским институтом. Международная промоподдержка в рамках программы осуществляется с помощью Göteborg Film Fund.