"Люксембург, Люксембург" – це другий фільм українського режисера Антоніо Лукіча, відомого за своїм дебютом комедії "Мої думки тихі". Як стрічку оцінили українці – читайте далі.

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"Люксембург, Люксембург": сюжет й трейлер

Головні ролі у стрічці "Люксембург, Люксембург" зіграли учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови. Їхні герої намагаються дати раду своєму життю, поки в ньому не з’являється давно зниклий батько.

Окрім братів Насірових, у стрічці зіграли:

Наталія Гнітій,

Людмила Саченко,

Віктор Драпіковський,

Доріс Майданюк,

Карина Черчевич та інші.

Вагому роль у стрічці грає мова, завдяки якій стрічку вже розбирають на цитати. "Знаєте, мене досі не відпускає "Люксембург, Люксембург". Хочеться розтягнути цей фільм на цитати та записати їх у блокнотику, як ото в дитинстві тексти пісень записували", – пишуть українці.

Зйомки стрічки відбувались у 2021 році у Лубнах Полтавської області, Києві та Люксембурзі.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер

Відгуки на фільм

Відгук 1: "Усі образи до болю знайомі. Усі картинки спливають в пам'яті. Усі діалоги й жарти – максимально реалістичні. Це надзвичайно сентиментальне кіно навіть попри те, що намагається лишатися цинічним".

Відгук 2: "Дуже ніжний фільм "Люксембург, Люксембург". У нашому кінематографі якось 1990-ті не відображені повною мірою, а фільми Антоніо Лукіча цю прогалину цікаво, елегантно і повно закривають, хоча, справді, фільм не про 1990-ті. І навіть символічний малиновий піджак "звучить" інформативно, без фетишизації й надмірної романтизації. Окреслені гумором, іронією та флером симпатії герої дуже графічно відображають перехідний побут тогочасного життя. Чудові герої й дуже точні актори. Хороший фільм. Ідіть".

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Відгук 3: "Якби раптом хтось шукав ілюстрацію до поняття милосердя, то фільм "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча поза конкуренцією. Найбільш християнський і найбільш біблійний (якщо не єдиний) український фільм.

Звідки ця інтуїція у зовсім молодого хлопця? Антоніо Лукіч, звідки ця дивна і безумовна любов до людей?".

Відгук 4: "Люксембург, Люксембург" — я надзвичайно критичний до українського кінематографа, але це певно найкраще, що я дивився з "нашого". Антоніо Лукіч – геній. Назвав комедією глибоку драму. Об’єднав у фільмі все те, що викликає у мене відразу і від чого тікаю в Україні — пацики на спортивному, мусара з мутками, папік на крузаку, водії маршруток, весь цей трешовий "колорит", подав це без висміювання смішно і сумно. І до сліз страшний приклад, як просрати своє життя, а іншого і не буде. Все, без спойлерів, просто йдіть у кіно. Це антропологічно шедевральне".

Відгук 5: "Той фільм, який грузить флешбеками і спершу ржеш до сліз, а потім виходиш з кінотеатру – мовчки куриш і сльози на очах вже інші. Антоніо Лукіч видав черговий шедевр, котрий викликає бурю емоцій і залишає посмак надії та журби. Раджу подивитись, воно того варто. 10 з 10".

Кадр з фільму "Люксембург, Люксембург" / ForeFilms

Фільм "Люксембург, Люксембург" брав участь у конкурсі “Горизонти” на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі, а 13 квітня 2023 року стартував в українських кінотеатрах.

“Люксембург, Люксембург” створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У травні 2022 року фільм став одним з п’яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів proMOTION, започаткованої Українським інститутом. Міжнародна промопідтримка у межах програми здійснюється за допомоги Göteborg Film Fund.