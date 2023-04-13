Цікаво, що зйомки фільму були завершені всього кілька годин перед масштабним вторгненням. Презентація чотирьох серій відбудеться 25 квітня.

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"Табун" – український шпигунський військовий мінісеріал

Зйомки серіалу закінчились вночі з 23 на 24 лютого 2022 року. Монтували вже під час війни. Коли ми дивились фінальні монтажі, почувалися, як в sci-fi-фільмі, коли сюжетні події відображали сьогодення, а персонажі були в костюмах другої світової,

– каже генеральна продюсерка серіального напряму каналу ICTV2 Ірина Храновська.

"Нам всім ще раз треба повернутися до історичних сюжетів, передивитися і розповісти їх вустами українців. "Табун" – чудова нагода це зробити", – доповнила вона.

Серіал ґрунтується на історичних подіях 1942 року, коли нацисти провели випробування нової отруйної речовини на військовополонених, що призвело до загибелі всіх полонених. Так стало відомо, що Рейх планує використати хімічну зброю нового покоління – Табун.

"Газ Табун не має кольору, але має запах яблук. Така страшна смерть з ароматом фруктів, яку тоді, у 1942 році, вдалося зупинити", – коментує креативна продюсерка серіалу Інесса Соболєва.

Сюжет і трейлер

Українець Іван Діденко (Мітя Рибалевський), який став британським розвідником, через 15 років повертається до свого рідного містечка Звягель, яке зараз окуповане. Він очолює диверсійну групу, щоб не тільки врятувати сотні тисяч життів від новітньої нацистської хімічної зброї "Табун", але й захистити свою кохану Галину (Олена Ларіна). Чи зможе герой здобути довіру свого родича та земляків, і разом з ними знищити смертоносну лабораторію?

"Табун": дивіться трейлер

Серіал приголомшить глядачів досконалою стилізацією епохи 20 століття, яка передасть атмосферу найкращих шпигунських фільмів з динамічним сюжетом. Герої перебувають постійно на межі ризику викриття, і невідомо, чи вони зможуть виконати свою місію.

За словами Інесси Соболєвої, це історія, в якій було дуже важливо відтворити деталі тієї епохи. Наприклад, один із костюмів героїні Дарії Петрожицької – це справжня форма британського спецназу тих часів.

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"Коли ми створювали "Табун" – це був шпигунський серіал про далеку другу світову. Зараз, коли загроза застосування хімічної та інших видів зброї настільки реальна, по-іншому сприймаєш цю історію, – каже Інесса. – І все одно, Табун насамперед – захопливий пригодницький серіал про українців на війні, які борються зі злом. А ще про щемливу історію кохання".

Серіал "Табун" з 25 квітня / ICTV2

Акторський склад та творча команда серіалу

Довершує серіал акторська гра відомих українських акторів. У головних ролях з’являться:

Мітя Рибалевський,

Дарія Петрожицька,

Андрій Ісаєнко,

Олена Ларіна,

Владислав Мамчур,

Василь Кухарський.

Режисер: Дмитро Андріянов

Оператор: Матвій Шульгін

Автор сценарію: Максим Черниш

Продюсери ICTV: Інесса Соболєва, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз

Продакшн: Starlight Production, продюсери Максим Бернадський, Галина Балан-Тімкіна

Серіал "Табун" з 25 квітня о 20:00 годині на ICTV2! Не пропустіть!