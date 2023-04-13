Интересно, что съемки фильма были завершены всего несколько часов перед масштабным вторжением. Презентация четырех серий пройдет 25 апреля.

Смотрите также Доступны онлайн: 8 документальных фильмов о войне, которые стоит посмотреть

"Табун" – украинский шпионский военный минисериал

Съемки сериала закончились в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года. Монтировали уже во время войны. Когда мы смотрели финальные монтажи, чувствовали себя как в sci-fi-фильме, когда сюжетные события отражали настоящее, а персонажи были в костюмах второй мировой,

– говорит генеральная продюсер сериального направления канала ICTV2 Ирина Храновская.

"Нам всем еще раз нужно вернуться к историческим сюжетам, пересмотреть и рассказать их устами украинцев. "Табун" – отличный случай это сделать", – дополнила она.

Сериал основывается на исторических событиях 1942, когда нацисты провели испытание нового ядовитого вещества на военнопленных, что привело к гибели всех пленных. Так стало известно, что Рейх планирует использовать химическое оружие нового поколения – Табун.

"Газ Табун не имеет цвета, но запах яблок. Такая страшная смерть с ароматом фруктов, которую тогда, в 1942 году, удалось остановить", – комментирует креативная продюсер сериала Инесса Соболева.

Сюжет и трейлер

Украинец Иван Диденко (Митя Рыбалевский), ставший британским разведчиком, через 15 лет возвращается в свой родной городок Звягель, который сейчас оккупирован. Он возглавляет диверсионную группу, чтобы не только спасти сотни тысяч жизней от новейшего нацистского химического оружия "Табун", но и оградить свою любимую Галину (Елена Ларина). Сможет ли герой обрести доверие своего родственника и земляков, и вместе с ними уничтожить смертоносную лабораторию?

"Табун": смотрите трейлер

Сериал потрясет зрителей совершенной стилизацией эпохи 20 века, которая передаст атмосферу лучших шпионских фильмов с динамическим сюжетом. Герои находятся постоянно на грани риска разоблачения, и неизвестно, смогут ли они выполнить свою миссию.

По словам Инессы Соболевой, это история, в которой было очень важно воспроизвести детали той эпохи. К примеру, один из костюмов героини Дарьи Петрожицкой – это настоящая форма британского спецназа тех времен.

Кстати говоря HBO снимет эпический сериал о Гарри Поттере: будет выходить в течение 10 лет – детали

"Когда мы создавали "Табун" – это был шпионский сериал о далекой второй мировой. Сейчас, когда угроза применения химического и других видов оружия настолько реальна, по-другому воспринимаешь эту историю, – говорит Инесса. – И все равно, Табун прежде всего – увлекательный" приключенческий сериал об украинцах на войне, которые борются со злом. А еще о щемящей истории любви".

Сериал "Табун" с 25 апреля / ICTV2

Актерский состав и творческая команда сериала

Завершает сериал актерская игра известных украинских актеров. В главных ролях появятся:

Митя Рыбалевский,

Дарья Петрожицкая,

Андрей Исаенко,

Елена Ларина,

Владислав Мамчур,

Василий Кухарский.

Режиссер: Дмитрий Андриянов

Оператор: Матвей Шульгин

Автор сценария: Максим Черныш

Продюсеры ICTV: Инесса Соболева, Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз

Продакшн: Starlight Production, продюсеры Максим Бернадский, Галина Балан-Тимкина

Сериал "Табун" с 25 апреля в 20:00 на ICTV2! Не упустите!