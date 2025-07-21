О человеке, изменившем мир: в Украине выйдет фильм, который влюбит в себя всех зрителей

11 сентября в украинский прокат выходит биографический фильм "Малевич". Это история о художнике, который изменил мир искусства и сопротивлялся советской власти.

Лента с Виталием Ажновым в главной роли следит за творческим путем гения, что имеет пересечения с современностью, и показывает каким был автор "Черного квадрата". В материале Кино 24 узнаете больше о фильме.

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Что известно о новом украинском фильме "Малевич"?

Лента охватывает ключевые события в жизни Казимира Малевича, которые дают представление об эпохе в которой он жил и страсти, бушевавшие вокруг творчества художника. А их было немало: зависть конкурентов, большая любовь, боль за крестьян, страдавших от Голодомора и ненависть к порядкам, что насаждали большевики.

Главную роль в фильме сыграл народный актер Виталий Ажнов, известный ролями глубоких персонажей в спектаклях "Калигула", "Мария Стюарт" и "Макбет" в театре имени Ивана Франко.

Также важные роли воплотили Ирма Витовская-Ванца, Кристина Федорак, Марина Кошкина, Константин Темляк, Дарья Творонович и Александр Рудинский. Одного из персонажей воплотил Алексей Горбунов.

Было очень важно сохранить историческую правдивость. Мы искали ту грань, которая позволит сделать героев интересными, непредсказуемыми, а с другой стороны будет соответствовать их биографиям, наполнит фильм глубиной. Мы долго работали над созданием образов, изучали архивы, консультировались с историками, чтобы каждый персонаж был целостным, искренним и вписывался в эпоху,

– рассказывает режиссер Дарья Онищенко.

"Малевич": смотрите онлайн трейлер фильма

Музыку к фильму создал Милош Елич из Океана Эльзы, а саундтреком стала любимая песня Казимира Малевича – "Гуде вітер вельми в полі" в исполнении SHUMEI. Ее история неразрывно связана с Тарасом Шевченко и долгое время исполнялась в память о нем. SHUMEI переосмыслил и осовременил звучание музыкального произведения.

Представление достижений украинской культуры – важный элемент фильма. Ведь лента призвана напомнить миру об украинских корнях Казимира Малевича.