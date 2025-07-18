Если вы ищете ленту, которая действительно стоит внимания, то в нашем новом материале Кино 24 узнаете подробнее о сюжете, актеров и трейлер. Кстати, ранее мы также рассказывали о новейшем боевике на Netflix, который влюбил в себя украинских зрителей.

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Что известно о фильме "Кирпич" 2025?

В центре сюжета ленты супруги, которые внезапно оказываются в пасти. Их многоквартирный дом, отгорожен от мира таинственной кирпичной стеной. Они не имеют никакого представления, что произошло и как отсюда выбраться, поэтому вынуждены сотрудничать с настороженными соседями. Но они еще даже не представляют, что их ждет в этой ловушке.

"Кирпич": смотрите онлайн трейлер фильма

Главные роли в ленте сыграли Маттиас Швайгхьофер, Руби О. Фи, Фредерик Лау, Муратан Муслу и другие.

Украинские зрители отмечают, что это очень, интересное, хотя и бюджетное кино, в котором хорошо передано напряжение, тревожность и ощущение ожидания. Они обращают внимание на то, что стены в фильме возникают не только вокруг людей, но и между ними, и постепенно приходит осознание: это не выдумка, а, возможно, предсказание нашего будущего.

Хотя премьера "Кирпича" состоялась всего 10 июля 2025, однако уже сегодня лента стала лидером среди других фильмов на платформе. Она заняла первое место, поэтому украинские зрители активно просматривают этот триллер. Его точно стоит оценить и вам.