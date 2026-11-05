"Mamma Mia!": 700 миллионов долларов, голливудские звезды и секреты культового мюзикла

В 2008 году на экраны вышел мюзикл, превративший знакомые песни ABBA в настоящее киноприключение. Звездный актерский состав, невероятные пейзажи и музыка, которую хочется подпевать, сделали "Mamma Mia!" одной из самых любимых картин своего жанра. 24 Канал рассказывает, как родился этот кинематографический феномен и какие интересные детали остались за кадром.

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От театральной сцены до мирового кинопроката

История "Mamma Mia!" началась задолго до появления голливудской экранизации. Продюсер Джуди Креймер захотела создать мюзикл, в котором песни ABBA стали бы не просто музыкальным сопровождением, а основой отдельной истории.

В 1999 году постановка дебютировала в Лондоне и быстро завоевала привязанность зрителей. Вместо обычного концерта поклонники получили целостное представление, в котором знакомые композиции неожиданно обрели новое значение.

Впоследствии идея перекочевала на большой экран. Режиссером фильма стала Филлида Ллойд, ранее работавшая над театральной версией. Это помогло сохранить особую атмосферу постановки, но в то же время придать истории масштабность благодаря кинематографическим локациям.

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"Mamma Mia!" – смотреть трейлер фильма онлайн:

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Мерил Стрип и Пирс Броснан в неожиданных амплуа

Одной из самых больших неожиданностей фильма стал актерский состав. К музыкальной истории присоединились Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт, Стеллан Скашгорд, Аманда Сейфрид, Джули Уолтерс и Кристин Барански.

Особенно интересно было увидеть Пирса Броснана, которого миллионы зрителей знали как Джеймса Бонда, в роли одного из потенциальных отцов Софи. На этот раз актеру предстояло не спасать мир, а исполнять песни ABBA.

Мерил Стрип также раскрылась с другой стороны. Ее Донна – энергичная владелица небольшого отеля, которая не утратила жажду жизни, несмотря на все испытания. Актриса не только сыграла главную роль, но и исполнила несколько музыкальных композиций. Особенно запоминается ее исполнение "The Winner Takes It All", которое придает мюзиклу эмоциональную глубину.

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Кадр из фильма "Mamma Mia!" / IMDb

Кадр из фильма / IMDb

Греческие пейзажи, ставшие отдельной звездой фильма

Успех "Mamma Mia!" трудно представить без его визуальной атмосферы. Бирюзовое море, белые дома, солнце и узкие улочки создают ощущение бесконечного лета.

Вымышленный остров Калокаири на самом деле не существует. Для съемок команда выбрала греческие острова Скопелос и Скиатос, а также район Волоса.

Одной из самых узнаваемых локаций стала часовня Агиос Иоаннис на Скопелосе. Она расположена на высокой скале, к которой ведут около 200 каменных ступенек. Именно здесь снимали свадебные сцены. После выхода фильма это место стало популярным среди туристов, которые хотели увидеть декорации любимой картины воочию.

Кадр из фильма "Mamma Mia!" / IMDb

Кадр из фильма "Mamma Mia!" / IMDb

Более 700 миллионов долларов и продолжение через 10 лет

"Mamma Mia!" стала настоящим коммерческим феноменом. По данным Box Office Mojo, мировые кассовые сборы фильма превысили 700 миллионов долларов с учетом повторных релизов. Фильм также стал одним из самых успешных музыкальных проектов своего времени.

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Успех был настолько большим, что спустя десять лет зрители получили продолжение – "Mamma Mia! Here We Go Again". К своим ролям вернулась часть оригинального актерского состава, а история пополнилась новыми подробностями о молодости Донны.

Но секрет популярности первой части не только в хитах ABBA или известных актерах. Это кино о свободе, семье, дружбе и возможности начать все сначала. И, пожалуй, именно поэтому даже спустя годы после премьеры зрители снова и снова возвращаются на этот солнечный греческий остров.

Кадр из фильма "Mamma Mia!" / IMDb

Кстати, кино 1990-х и 2000-х до сих пор скрывает немало историй, которые интересно открывать уже во взрослом возрасте. К примеру, семейная комедия "Матильда" через 30 лет после премьеры воспринимается совсем иначе, чем в детстве, ведь за сказочной историей скрывается трогательная реальная история.