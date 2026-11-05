"Mamma Mia!": 700 мільйонів доларів, зірки Голлівуду та секрети культового мюзиклу

У 2008 році на екрани вийшов мюзикл, який перетворив знайомі пісні ABBA на справжню кінопригоду. Зірковий акторський склад, неймовірні пейзажі та музика, яку хочеться підспівувати, зробили "Mamma Mia!" однією з найулюбленіших стрічок свого жанру. 24 Канал розповідає, як народився цей кінематографічний феномен і які цікаві деталі залишилися за кадром.

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Від театральної сцени до світового кінопрокату

Історія "Mamma Mia!" почалася задовго до появи голлівудської екранізації. Продюсерка Джуді Креймер захотіла створити мюзикл, у якому пісні ABBA стали б не просто музичним супроводом, а основою окремої історії.

У 1999 році постановка дебютувала в Лондоні й швидко завоювала прихильність глядачів. Замість звичайного концерту шанувальники отримали цілісну виставу, у якій знайомі композиції несподівано набули нового значення.

Згодом ідея дісталася великого екрана. Режисеркою фільму стала Філліда Ллойд, яка раніше працювала над театральною версією. Це допомогло зберегти особливу атмосферу постановки, але водночас додати історії масштабності завдяки кінематографічним локаціям.

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"Mamma Mia!" дивитись трейлер фільму онлайн:

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Меріл Стріп і Пірс Броснан у несподіваних амплуа

Однією з найбільших несподіванок фільму став акторський склад. До музичної історії долучилися Меріл Стріп, Пірс Броснан, Колін Ферт, Стеллан Скашгорд, Аманда Сейфрід, Джулі Волтерс і Крістін Баранскі.

Особливо цікаво було побачити Пірса Броснана, якого мільйони глядачів знали як Джеймса Бонда, у ролі одного з потенційних батьків Софі. Цього разу актор мав не рятувати світ, а виконувати пісні ABBA.

Меріл Стріп також відкрилася з іншого боку. Її Донна – енергійна власниця невеликого готелю, яка не втратила жаги до життя, попри всі випробування. Акторка не лише зіграла головну роль, а й виконала кілька музичних композицій. Особливо запам'ятовується її виконання "The Winner Takes It All", яке додає мюзиклу емоційної глибини.

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Кадр з фільму "Mamma Mia! / IMDb

Кадр з фільму / IMDb

Грецькі краєвиди, які стали окремою зіркою фільму

Успіх "Mamma Mia!" складно уявити без її візуальної атмосфери. Бірюзове море, білі будинки, сонце та вузькі вулички створюють відчуття нескінченного літа.

Вигаданий острів Калокаїрі насправді не існує. Для зйомок команда обрала грецькі острови Скопелос і Скіатос, а також район Волоса.

Однією з найвпізнаваніших локацій стала каплиця Агіос Іоанніс на Скопелосі. Вона розташована на високій скелі, до якої ведуть приблизно 200 кам'яних сходинок. Саме тут знімали весільні сцени. Після виходу фільму це місце стало популярним серед туристів, які хотіли побачити декорації улюбленої стрічки наживо.

Кадр з фільму "Mamma Mia! / IMDb

Кадр з фільму "Mamma Mia! / IMDb

Понад 700 мільйонів доларів і продовження через 10 років

"Mamma Mia!" стала справжнім комерційним феноменом. За даними Box Office Mojo, світові касові збори стрічки перевищили 700 мільйонів доларів з урахуванням повторних релізів. Фільм також став одним із найуспішніших музичних проєктів свого часу.

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Успіх був настільки великим, що через десять років глядачі отримали продовження – "Mamma Mia! Here We Go Again". До своїх ролей повернулася частина оригінального акторського складу, а історія розширилася новими подробицями про молодість Донни.

Та секрет популярності першої частини не лише в хітах ABBA чи відомих акторах. Це кіно про свободу, родину, дружбу та можливість почати все спочатку. І, мабуть, саме тому навіть через роки після прем'єри глядачі знову й знову повертаються до цього сонячного грецького острова.

Кадр з фільму "Mamma Mia! / IMDb

До речі, кіно 1990-х і 2000-х досі приховує чимало історій, які цікаво відкривати вже в дорослому віці. Наприклад, сімейна комедія "Матильда" через 30 років після прем’єри сприймається зовсім інакше, ніж у дитинстві, адже за казковою історією ховається зворушлива реальна історія.