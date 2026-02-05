Главная семейная премьера февраля: 5 причин посмотреть "Марсупилами․ Хвостатая беда" в кино

С 4 февраля 2026 года в украинский прокат вышла семейная приключенческая комедия "Марсупилами. Хвостатая беда" – новая история о культовом персонаже франко-бельгийских комиксов. Первые зрители откровенно восхищены новым фильмом.

Фильм режиссера Филиппа Лашо соединил эксцентричный приключенческий сюжет, комедию интриги, ярких персонажей и волшебного главного героя, что уже более 70 лет остается любимцем нескольких поколений читателей и зрителей. 24 Канал расскажет, почему эту ленту стоит увидеть всей семьей на большом экране.

5 причин почему стоит пойти в кино на "Марсупилами. Хвостатая беда"

Возвращение легендарного героя на большой экран

Марсупилами – один из самых известных персонажей франко-бельгийских комиксов, создан Андре Франкеном еще в 1952 году. Пушистый герой с желтым мехом, черными пятнами и невероятно длинным хвостом стал символом приключенческих историй, юмора и фантазии.

"Марсупилами. Хвостатая беда" / Фото Green Light Films

Новый фильм возвращает героя на большой экран более чем через десять лет после предыдущей киноадаптации, предлагая современную, динамичную и очень веселую версию истории. Для тех, кто вырос на комиксах или мультсериалах, это еще и приятная нота ностальгии.

Приключение для всей семьи

По сюжету, главный герой соглашается перевезти загадочный пакет из Южной Америки, даже не догадываясь, что внутри – малыш Марсупилами. Путешествие с бывшей женой, сыном и коллегой мгновенно превращается в цепь комических приключений, побегов и неожиданностей.

Фильм сочетает юмор, авантюры, семейные моменты и непредсказуемые ситуации, поэтому сюжет должен захватить и родителей, и детей.

Комедия от мастеров жанра

Режиссер Филипп Лашо хорошо знаком зрителям по комедиям "Супернянь" и "Супернянь 2", а его стиль – это быстрый темп, множество геговых ситуаций и персонажи, попадающие в неприятности, но мастерски из них выкручиваются.

"Марсупилами. Хвостатая беда" – это легкая и динамичная комедия с кучей хаотичных приключений. Фильм выглядит как успешный эксперимент: классический юмор Лашо сочетается со свежей энергией, даже если не все моменты кажутся достаточно изящными.

"Марсупилами. Хвостатая беда" / Фото Green Light Films

Сильный комедийный каст с участием Жана Рено

Одним из главных бонусов ленты является актерский состав. В фильме снимаются Филипп Лашо, Жамель Деббуз, Тарек Будали, Элоди Фонтан и другие популярные французские комедийные актеры.

Особое внимание привлекает появление Жана Рено – легенды французского кино, известного по лентам "Леон", "Никита" и многими другими хитами.

Главный герой, который с первых минут завоевывает симпатию зрителя

Главная звезда фильма – конечно, сам Марсупилами. Забавный, умный, чрезвычайно активный и невероятно харизматичный, он становится центром всех событий.

Его длинный хвост, детская непосредственность и свойство периодически создавать хаос превращают каждую сцену в повод посмеяться. Именно благодаря этому обаянию персонаж уже более семи десятилетий остается любимцем аудитории по всему миру.

"Марсупилами. Хвостатая беда" – это легкая, веселая и приключенческая история, хорошо подходит для семейного похода в кино.

"Марсупилами. Хвостатая беда" / Фото Green Light Films

Лента на днях вышла в прокат в Украине, поэтому это прекрасная возможность провести время с близкими, получить положительные эмоции и окунуться в беззаботное приключение вместе с одним из самых харизматичных героев европейских комиксов.

Также отметим, что на сайте IMDb рейтинг ленты уже составляет 6,8/10.