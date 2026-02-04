Поэтому 24 Канал решил открыть все карты, чтобы подробнее рассказать о сюжетах новинок и какие еще премьеры ожидают.

Самые ожидаемые фильмы 2026 года

"Дюна: Часть третья"

Дата премьеры: 18 декабря

Третья часть должна поставить точку в истории Пола Атрида, но не такую простую, как хочется. Пол уже не просто герой и не просто освободитель: он – символ, пророк и угроза одновременно. Вселенная начинает пожинать плоды джихада, который он сам запустил, даже если не хотел этого.

Фильм обещает дать ответ на вопрос, может ли один человек иметь право решать судьбу миллиардов.

"Одиссея"

Дата премьеры: 17 июля

Это масштабная экранизация классического мифа об Одиссее, но в современном ключе.

После Троянской войны главный герой пытается вернуться домой, но путь растягивается на годы из-за проклятия богов, искушения, монстров и собственной гордыни. Это история о человеке, который постепенно теряет себя и заново учится быть человеком.

"Супергерл"

Дата премьеры: 26 июня

Этот фильм обещает совсем другую Супергерл, чем привыкли видеть зрители.

Она – не "светлая копия Супермена", а героиня с травмой: она помнит разрушенный Криптон, потери и жизнь "до". Сюжет сосредоточится на ее попытке найти свое место в мире, который она не выбирала, и понять, кем быть – спасительницей, воином или просто живым существом.

"Голодные игры: Рассвет перед Жатвой"

Дата премьеры: 20 ноября

События разворачиваются задолго до истории Китниса. Панэм еще не такой "отполированный", но уже жестокий. Зрители увидят, как формируются сами правила игр, как страх становится инструментом власти, и как Капитолий учится контролировать надежду.

Это фильм не столько об арене, сколько о рождении системы, где человеческая жизнь – разменная монета, а сострадание считается слабостью.

