Новинка от Marvel "Дэдпул и Росомаха" вышел в прокат: главное, что нужно знать о фильме

В Украине и других странах состоялась премьера фильма "Дэдпул и Росомаха". Фантастический боевик – это 34 лента в киновселенной Marvel.

"Дэдпул и Росомаха" – американский супергеройский фильм, являющийся сиквелом картины "Дэдпул 2". Режиссером фильма стал Шон Леви. Кино 24 расскажет о сюжете ленты, интересные факты и первые отзывы критиков.

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Фильм является прямым продолжением фильма "Дэдпул 2" и выходит в пределах 5 фазы киновселенной. По сюжету, мир Дэдпула на грани уничтожения. Так он может потерять тех, кто ему дорог. Дэдпул не является спасителем, но он не может допустить такого досадного финала.

Уэйд Уилсон (это настоящее имя персонажа) находит в мультивселенной альтернативного Росомаху (ведь реальный Росомаха погиб в фильме "Логан"). Но и здесь его план проваливается: управленец временными изменениями отправляет обоих в Пустоту. Так напарники Дэдпул и Росомаха проходят различные препятствия и испытания на прочность.

Это история о конфликте, что перерастает в дружбу и братство – щемящая и смешная,

– поделился режиссер.

"Дэдпул и Росомаха": смотрите трейлер онлайн

Фильм имеет возрастное ограничение 17+. И недаром, ведь шутки Дэдпула, который известен своим дерзким юмором, стали еще более жесткими и вульгарными. Интересно, что их придумывает сам Райан Рейнольдс, который является главным актером и сопродюсером фильма.

Кроме Рейнольдса, Хью Джекмана, Эммы Коррин и других, к актерскому составу "Дэдпула и Росомахи" присоединилась "самая страшная" собака Британии – Пегги.

Что говорят критики

– 8.3/10– 81/100– 56/100

Еще до премьеры релиза Marvel пророчили рекордный бокс-офис. К фильму проявили немалый интерес, а в первый день предпродажи билеты на фильм приобрели около 200 тысяч человек, что является хорошим результатом. В то же время в Украине заинтересованность лентой не на таком уровне.

Эксперты в своих обзорах отзываются о ленте по-разному.