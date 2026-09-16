Фильм стал одним из главных хитов в карьере Кэрри, открыл Голливуд Кэмерон Диас и доказал, что иногда лучший спецэффект – это просто очень пластичный актер, которому позволили делать почти все. 24 Канал рассказывает, как снимали фильм и что интересного происходило на съемках.

"Маска"

Год: 1994

Жанр: комедия, фэнтези, криминал

IMDb: 7

Режиссер: Чак Рассел

В ролях: Джим Керри, Кэмерон Диас, Питер Ригерт, Питер Грин, Эми Ясбек, Ричард Джени.

Что фильм "Маска" рассказывает



Фильм "Маска" / Фото imdb



Стэнли Ипкис – застенчивый банковский служащий, которому примерно одинаково не везет и с женщинами, и с начальством, и вообще с жизнью. Но однажды он находит загадочную деревянную маску.

Стоит ее надеть – и тихий Стэнли превращается в зеленого, самоуверенного и абсолютно неуправляемого героя, для которого законы физики существуют лишь как рекомендация.

А дальше – ограбление банка, гангстеры, полиция и красавица Тина Карлайл в исполнении Кэмерон Диас. В общем, обычный вечер человека, который просто неудачно подобрал аксессуар.

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Как создавали фильм "Маска"

Самое интересное, что изначально это могла быть совсем другая картина. Фильм основан на комиксах Dark Horse, где Маска была значительно жесточе, а история тяготела к хоррору. Режиссер Чак Рассел вспоминал, что первоначальная концепция напоминала ему фильмы вроде "Кошмара на улице Вязов": персонажи надевали маску, после чего начиналась очень кровавая история. Но Рассел увидел потенциал Джима Керри и решил превратить материал в безумную комедию.

И это был риск. На момент, когда Керри получил роль, "Эйс Вентура" еще не вышел, а студия не считала его гарантированной кинозвездой. За "Маску" актеру заплатили около 450 тысяч долларов – контракт заключили еще до того, как его популярность резко взлетела.

А Кэмерон Диас вообще раньше не снималась в кино

Сегодня сложно представить "Маску" без Тины Карлайл, но для Кэмерон Диас это была первая роль в кино. До этого она работала моделью.

Чак Рассел увидел ее фотографию у кастинг-директора и попросил пригласить ее на прослушивание. Студия сомневалась: отдать главную женскую роль человеку без актерского опыта казалось не слишком безопасным.

Диас проходила прослушивание около шести недель и много раз репетировала сцены с Керри. Сам режиссер позже вспоминал, что во время совместных репетиций даже Керри играл лучше рядом с ней – химия между ними была очевидна.

Джим Керри частично заменил спецэффекты



Фильм "Маска" / Фото imdb



Для 1994 года "Маска" выглядела невероятно технологично. Над эффектами работала компания Industrial Light & Magic, которая незадолго до этого создавала динозавров для "Парка Юрского периода".

ILM называет "Маску" одним из первых фильмов, где подобную мультяшную 3D-анимацию так активно совместили с живым актером.

Но была одна проблема: Керри и без компьютера мог сделать со своим лицом примерно половину того, что планировали аниматоры. По воспоминаниям создателей, его физическая комедия даже позволила сократить количество дорогостоящих цифровых эффектов.

Интересные факты о фильме "Маска"





Фильм "Маска" / Фото imdb

Грим занимал около четырех часов каждый день. Керри называл этот процесс изнурительным, хотя сама Маска давала ему огромную актерскую свободу.

Во время одной из сцен Керри должен был быстро менять образы – от матадора до Элвиса Пресли. Когда режиссер из-за нехватки времени предложил убрать Элвиса, актер фактически ответил: "Элвис будет" – и сцену успели снять.

Картина обошлась примерно в 23 миллиона долларов, а в мировом прокате собрала более 351 миллиона. То есть зеленый человек оказался очень удачной инвестицией.

"Маска" была номинирована на "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.

А ранее мы уже упоминали еще одну культовую картину – "Большой" с Томом Хэнксом. Рассказывали, как создавали фильм, принесший актеру первую номинацию на "Оскар", и собрали интересные факты со съемок.