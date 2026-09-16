Стрічка стала одним із головних хітів у кар'єрі Керрі, відкрила Голлівуду Кемерон Діас і довела, що іноді найкращий спецефект – це просто дуже пластичний актор, якому дозволили робити майже все. 24 Канал розповідає як знімали фільм та що цікавого було на зйомках.

"Маска"

Рік: 1994

Жанр: комедія, фентезі, кримінал

IMDb: 7

Режисер: Чак Рассел

У ролях: Джим Керрі, Кемерон Діас, Пітер Рігерт, Пітер Грін, Емі Ясбек, Річард Джені.

Про що фільм "Маска"



Фільм "Маска" / Фото imdb



Стенлі Іпкіс – сором'язливий банківський службовець, якому приблизно однаково не щастить і з жінками, і з начальством, і взагалі з життям. Але одного дня він знаходить загадкову дерев'яну маску.

Варто її надягнути – і тихий Стенлі перетворюється на зеленого, самовпевненого й абсолютно некерованого героя, для якого закони фізики існують лише як рекомендація.

А далі – пограбування банку, гангстери, поліція та красуня Тіна Карлайл у виконанні Кемерон Діас. Загалом звичайний вечір людини, яка просто невдало підібрала аксесуар.

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Як створювали фільм "Маску"

Найцікавіше, що спочатку це могла бути зовсім інша картина. Фільм заснований на коміксах Dark Horse, де Маска була значно жорстокішою, а історія тяжіла до хорору. Режисер Чак Рассел згадував, що рання концепція нагадувала йому фільми на кшталт "Кошмару на вулиці В'язів": персонажі надягали маску, після чого починалася дуже кривава історія. Але Рассел побачив потенціал Джима Керрі й вирішив перетворити матеріал на шалену комедію.

І це було ризиком. На момент, коли Керрі отримав роль, "Ейс Вентура" ще не вийшов, а студія не вважала його гарантованою кінозіркою. За "Маску" акторові заплатили близько 450 тисяч доларів – контракт уклали ще до того, як його популярність різко злетіла.

А Кемерон Діас взагалі раніше не знімалася в кіно

Сьогодні складно уявити "Маску" без Тіни Карлайл, але для Кемерон Діас це була перша роль у кіно. До цього вона працювала моделлю.

Чак Рассел побачив її фотографію у кастинг-директора й попросив запросити на прослуховування. Студія сумнівалася: віддати головну жіночу роль людині без акторського досвіду звучало не надто безпечно.

Діас проходила прослуховування близько шести тижнів і читала сцени з Керрі багато разів. Сам режисер пізніше згадував, що під час спільних проб навіть Керрі грав краще поруч із нею – хімія між ними була очевидною.

Джим Керрі частково замінив спецефекти



Фільм "Маска" / Фото imdb



Для 1994 року "Маска" виглядала неймовірно технологічно. Над ефектами працювала Industrial Light & Magic, яка незадовго до цього створювала динозаврів для "Парку Юрського періоду".

ILM називає "Маску" одним із перших фільмів, де подібну мультяшну 3D-анімацію так активно поєднали з живим актором.

Але була одна проблема: Керрі й без комп'ютера міг зробити з власним обличчям приблизно половину того, що планували аніматори. За спогадами творців, його фізична комедія навіть дозволила скоротити кількість дорогих цифрових ефектів.

Цікаві факти про фільм "Маска"





Фільм "Маска" / Фото imdb

Грим займав близько чотирьох годин щодня. Керрі називав процес виснажливим, хоча сама Маска давала йому величезну акторську свободу.

Під час однієї зі сцен Керрі мав швидко змінювати образи – від матадора до Елвіса Преслі. Коли режисер через брак часу запропонував прибрати Елвіса, актор фактично відповів: Елвіс буде – і сцену встигли зняти.

Стрічка коштувала приблизно 23 мільйони доларів, а у світовому прокаті зібрала понад 351 мільйон. Тобто зелений чоловік виявився дуже хорошою інвестицією.

"Маску" номінували на "Оскар" за найкращі візуальні ефекти.

А раніше ми вже згадували ще одну культову стрічку – "Великий" із Томом Генксом. Розповідали, як створювали фільм, який приніс акторові першу номінацію на "Оскар", і зібрали цікаві факти зі зйомок.