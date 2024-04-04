Это будет первая часть "Матрицы" без участия Ланы или Лилли Вачовски в должности режиссера, но Лана Вачовски назначена исполнительным продюсером. Также интересно, вернутся ли к своим ролям Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.
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Анонсирована пятая часть саги "Матрица": что известно
Детали сюжета и дата выхода "Матрицы-5" пока остаются неизвестными. Согласно информации от Variety, "история продвинется дальше в мир фэнтези, не отдаляясь от основ, сделавших серию фильмов такой успешной".
Также пока неизвестно, вернутся ли к своим ролям Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, которые сыграли Нео и Тринити во всех четырех фильмах франшизы.
Дрю пришел в Warner Bros. с новой идеей, которая, по нашему мнению, станет невероятным способом продолжить мир "Матрицы", чествуя то, что Лана и Лилли начали более 25 лет назад,
– добавил президент студии Warner Bros. Джесси Эрман.
"Матрица 1": смотрите онлайн трейлер фильма
"Матрица" – это легенда: что известно о франшизе
Фильм "Матрица", который вышел в 1999 году и стал началом франшизы, считается одним из самых влиятельных научно-фантастических лент всех времен. Он вдохновил на создание трех сиквелов:
- "Матрица: Перезагрузка" (2003),
- "Матрица: Революция" (2003)
- "Матрица: Воскресение" (2021).
Четвертая часть, которая увидела свет после 18-летнего перерыва, была первым фильмом, снятым исключительно Ланой Вачовски и стала огромным кассовым разочарованием. Фильм собрал лишь 159 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в 190 миллионов долларов.
"Матрица: Воскресение": смотрите онлайн трейлер фильма
С нетерпением ожидаем продолжения и надеемся, что новая лента станет настоящей перезагрузкой в мире "Матрицы" и получит значительно больший успех.