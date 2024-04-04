Це буде перша частина "Матриці" без участі Лани або Ліллі Вачовскі на посаді режисера, але Лана Вачовскі призначена виконавчим продюсером. Також цікаво, чи повернуться до своїх ролей Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс.

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Анонсовано п'яту частину саги "Матриця": що відомо

Деталі сюжету та дата виходу "Матриці-5" наразі залишаються невідомими. Згідно з інформацією від Variety, "історія просунеться далі у світ фентезі, не віддаляючись від основ, що зробили серію фільмів такою успішною".

Також наразі невідомо, чи повернуться до своїх ролей Кіану Рівз та Кері-Енн Мосс, які зіграли Нео та Трініті в усіх чотирьох фільмах франшизи.

Дрю прийшов до Warner Bros. з новою ідеєю, яка, на нашу думку, стане неймовірним способом продовжити світ "Матриці", вшановуючи те, що Лана та Ліллі почали понад 25 років тому,

– додав президент студії Warner Bros. Джессі Ерман.

"Матриця 1": дивіться онлайн трейлер фільму

"Матриця" – це легенда: що відомо про франшизу

Фільм "Матриця", який вийшов у 1999 році та став початком франшизи, вважається одним з найвпливовіших науково-фантастичних стрічок усіх часів. Він надихнув на створення трьох сиквелів:

"Матриця: Перезавантаження" (2003),

"Матриця: Революція" (2003)

"Матриця: Воскресіння" (2021).

Четверта частина, яка побачила світ після 18-річної перерви, була першим фільмом, знятим виключно Ланою Вачовскі й стала величезним касовим розчаруванням. Фільм зібрав лише 159 мільйонів доларів у світовому прокаті при бюджеті в 190 мільйонів доларів.

"Матриця: Воскресіння": дивіться онлайн трейлер фільму

З нетерпінням очікуємо продовження і сподіваємось, що нова стрічка стане справжнім перезавантаженням у світі "Матриці" та здобуде значно більший успіх.