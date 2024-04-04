Warner Bros объявила о выходе пятого фильма "Матрица": когда стоит ожидать премьеру

Кинокомпания Warner Bros. объявила о выходе пятого фильма "Матрица". Режиссером и сценаристом станет Дрю Годдард, которого мы знаем, как создателя "Марсианина".

Это будет первая часть "Матрицы" без участия Ланы или Лилли Вачовски в должности режиссера, но Лана Вачовски назначена исполнительным продюсером. Также интересно, вернутся ли к своим ролям Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

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Анонсирована пятая часть саги "Матрица": что известно

Детали сюжета и дата выхода "Матрицы-5" пока остаются неизвестными. Согласно информации от Variety, "история продвинется дальше в мир фэнтези, не отдаляясь от основ, сделавших серию фильмов такой успешной".

Также пока неизвестно, вернутся ли к своим ролям Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, которые сыграли Нео и Тринити во всех четырех фильмах франшизы.

Дрю пришел в Warner Bros. с новой идеей, которая, по нашему мнению, станет невероятным способом продолжить мир "Матрицы", чествуя то, что Лана и Лилли начали более 25 лет назад,

– добавил президент студии Warner Bros. Джесси Эрман.

"Матрица 1": смотрите онлайн трейлер фильма

"Матрица" – это легенда: что известно о франшизе

Фильм "Матрица", который вышел в 1999 году и стал началом франшизы, считается одним из самых влиятельных научно-фантастических лент всех времен. Он вдохновил на создание трех сиквелов:

"Матрица: Перезагрузка" (2003),

"Матрица: Революция" (2003)

"Матрица: Воскресение" (2021).

Четвертая часть, которая увидела свет после 18-летнего перерыва, была первым фильмом, снятым исключительно Ланой Вачовски и стала огромным кассовым разочарованием. Фильм собрал лишь 159 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в 190 миллионов долларов.

"Матрица: Воскресение": смотрите онлайн трейлер фильма

С нетерпением ожидаем продолжения и надеемся, что новая лента станет настоящей перезагрузкой в мире "Матрицы" и получит значительно больший успех.