Основой для сценария фильма стал научно-фантастический роман Эдварда Эштона "Мики-7". 24 Канал подробнее расскажет о сюжете и других деталях.

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Главную роль в фильме сыграли Роберт Паттинсон и Стивен Эн. Также среди актеров – Наоми Аки, Тони Коллет, Марк Руффало и другие.

Сюжет фильма "Мики 17"

В центре сюжета – молодой человек Мики Барнс, который решает сбежать с Земли, поэтому отправится в миссию по колонизации ледяной планеты под названием Нифлгайм.

Мики не боится выполнять опасные и сложные задачи, поскольку после смерти его сознание перенесут в свежее клонированное тело. Его называют "восстанавливаемым сотрудником". Он уже 17 копия Мики и теперь начинает задумываться о своей индивидуальности.

Ситуация осложняется, когда Мики узнает – работодатели клонировали другую версию его самого. Это создает моральную дилемму и конфликт вокруг его идентичности.

"Мики 17": смотрите трейлер онлайн

Отзывы критиков

IMDb: 7,3

Rotten Tomatoes: 83%

Metacritic: 74/100

Сборный отзыв на Rotten Tomatoes подытоживает – Пон Джунхо возвращается к научной фантастике с социальным подтекстом и доказывает, что Роберта Паттинсона никогда не бывает много.

У The Daily Telegraph фильм оценили на 4 из 5 звезд.

Как и в большинстве работ Пона, его переменчивое отношение к жанру держит зрителей в напряжении. Фильм переходит от пафоса к абсурду, к ужасам и обратно, часто в пределах одного кадра,

– поделился критик.

Зато в Vanity Fair фильм раскритиковали и назвали его "продолжением "Паразитов", что разочаровывает".

Подытоживая, в фильме поднимают актуальные темы о том, какой важной и неповторимой является каждая человеческая жизнь. Подчеркивают красоту природы и абсурдность решений политиков. Ленту стоит посмотреть тем, кто любит научную фантастику, истории о космосе и клонировании и глубокие социальные подтексты.