Основою для сценарію фільму став науково-фантастичний роман Едварда Ештона "Мікі-7". 24 Канал детальніше розповість про сюжет та інші деталі.

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Головну роль у фільмі зіграли Роберт Паттінсон та Стівен Ен. Також серед акторів – Наомі Акі, Тоні Коллет, Марк Руффало та інші.

Сюжет фільму "Мікі 17"

У центрі сюжету – молодий чоловік Мікі Барнс, який вирішує втекти з Землі, тому відправиться у місію з колонізації крижаної планети під назвою Ніфлгайм.

Мікі не боїться виконувати небезпечні та складні завдання, оскільки після смерті його свідомість перенесуть у свіже клоноване тіло. Його називають "відновлюваним співробітником". Він вже 17 копія Мікі й тепер починає замислюватись про свою індивідуальність.

Ситуація ускладнюється, коли Мікі дізнається – роботодавці клонували іншу версію його самого. Це створює моральну дилему та конфлікт навколо його ідентичності.

"Мікі 17": дивіться трейлер онлайн

Відгуки критиків

IMDb: 7,3

Rotten Tomatoes: 83%

Metacritic: 74/100

Збірний відгук на Rotten Tomatoes підсумовує – Пон Джунхо повертається до наукової фантастики з соціальним підтекстом і доводить, що Роберта Паттінсона ніколи не буває забагато.

У The Daily Telegraph фільм оцінили на 4 з 5 зірок.

Як і в більшості робіт Пона, його мінливе ставлення до жанру тримає глядачів у напрузі. Фільм переходить від пафосу до абсурду, до жахів і назад, часто в межах одного кадру,

– поділився критик.

Натомість у Vanity Fair фільм розкритикували й назвали його "продовженням "Паразитів", що розчаровує".

Підсумовуючи, у фільмі підіймають актуальні теми про те, яким важливим та неповторним є кожне людське життя. Підкреслюють красу природи та абсурдність рішень політиків. Стрічку варто переглянути тим, хто любить наукову фантастику, історії про космос і клонування та глибокі соціальні підтексти.