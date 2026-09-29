Как сообщает People, съемочная группа снимала эпизод гонок 1957 года. На костюмах некоторых героев даже можно увидеть надпись "Rick O’Connell Racing". То есть Рик, схоже, за эти годы не перешел к спокойной жизни с огородом и кроссвордами.

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Сам Фрейзер ранее намекнул, что команда собирается буквально "снова собрать команду" и вернуться к знакомым локациям из предыдущих частей.

Рэйчел Вайс тоже возвращается



Брэндон Фрейзер на съемках фильма / Фото Click News and Media / BACKGRID



Но главная новость для фанатов франшизы – Фрейзер будет не один. Рэйчел Вайс снова сыграет Эвелин О’Коннелл. Актрису уже сфотографировали во время съемок возле Британского музея в Лондоне. Она появилась в желтой юбке в горошек, коричневом жакете и широкополой шляпе – то есть атмосфера приключенческого ретро никуда не делась.

Особенно символично, что Фрейзер и Вайс в последний раз вместе играли Рика и Эвелин еще в фильме "Мумия возвращается" 2001 года. В третьей части 2008 года роль Эвелин уже исполняла Мария Белло.



Брэндон Фрейзер на съемках фильма / Фото Click News and Media / BACKGRID



То есть фанаты ждали воссоединения экранной пары примерно четверть века. Ничего страшного – мумии вообще умеют ждать тысячи лет.

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Вернутся и другие знакомые герои

Четвертая часть решила не ограничиваться лишь двумя главными звездами. К своим ролям также вернутся Джон Ханна, Одед Фер и Кевин Джей О’Коннор. К актерскому составу присоединились Майкл Джонстон и Нуман Акар. Режиссерами стали Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.

Что было в оригинальной "Мумии"

Первая "Мумия" вышла в 1999 году. Фрейзер сыграл авантюриста Рика О’Коннелла, который вместе с библиотекаршей и египтологом Эвелин и ее братом Джонатаном отправляется на поиски древних сокровищ.



Рэйчел Вайс / Фото RetroMoviesDB



Конечно, спокойно взять золото и уехать домой им никто не позволил. Компания случайно пробуждает мумифицированного жреца Имхотепа, после чего начинаются проклятия, оживающие мертвецы и прочие стандартные туристические неприятности в Египте.

В 2001 году вышел фильм "Мумия возвращается", а в 2008-м – "Мумия: Гробница императора драконов". В 2017 году Universal попыталась перезапустить франшизу с Томом Крузом, однако запланированная киновселенная продолжения не получила.

Когда выйдет "Мумия 4"

Ждать осталось чуть больше года. Премьера "Мумии 4" запланирована на 15 октября 2027 года – причем дату даже перенесли на более ранний срок, ведь изначально релиз ожидался только в 2028-м.

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