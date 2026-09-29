Спустя 27 лет снова Рик О’Коннелл: Брендан Фрейзер появился на съемках "Мумии 4"

57-летнего актера заметили на съемочной площадке 28 сентября. Это его возвращение к знаменитой роли спустя почти три десятилетия после выхода первой "Мумии" в 1999 году. На новых фото Фрейзер появился в коричневой кожаной куртке и белом шлеме за рулем винтажного серебристо-красного автомобиля.

Как сообщает People, съемочная группа снимала эпизод гонок 1957 года. На костюмах некоторых героев даже можно увидеть надпись "Rick O’Connell Racing". То есть Рик, схоже, за эти годы не перешел к спокойной жизни с огородом и кроссвордами.

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Сам Фрейзер ранее намекнул, что команда собирается буквально "снова собрать команду" и вернуться к знакомым локациям из предыдущих частей.

Рэйчел Вайс тоже возвращается



Брэндон Фрейзер на съемках фильма / Фото Click News and Media / BACKGRID



Но главная новость для фанатов франшизы – Фрейзер будет не один. Рэйчел Вайс снова сыграет Эвелин О’Коннелл. Актрису уже сфотографировали во время съемок возле Британского музея в Лондоне. Она появилась в желтой юбке в горошек, коричневом жакете и широкополой шляпе – то есть атмосфера приключенческого ретро никуда не делась.

Особенно символично, что Фрейзер и Вайс в последний раз вместе играли Рика и Эвелин еще в фильме "Мумия возвращается" 2001 года. В третьей части 2008 года роль Эвелин уже исполняла Мария Белло.



Брэндон Фрейзер на съемках фильма / Фото Click News and Media / BACKGRID



То есть фанаты ждали воссоединения экранной пары примерно четверть века. Ничего страшного – мумии вообще умеют ждать тысячи лет.

Вернутся и другие знакомые герои

Четвертая часть решила не ограничиваться лишь двумя главными звездами. К своим ролям также вернутся Джон Ханна, Одед Фер и Кевин Джей О’Коннор. К актерскому составу присоединились Майкл Джонстон и Нуман Акар. Режиссерами стали Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.

Что было в оригинальной "Мумии"

Первая "Мумия" вышла в 1999 году. Фрейзер сыграл авантюриста Рика О’Коннелла, который вместе с библиотекаршей и египтологом Эвелин и ее братом Джонатаном отправляется на поиски древних сокровищ.



Рэйчел Вайс / Фото RetroMoviesDB



Конечно, спокойно взять золото и уехать домой им никто не позволил. Компания случайно пробуждает мумифицированного жреца Имхотепа, после чего начинаются проклятия, оживающие мертвецы и прочие стандартные туристические неприятности в Египте.

В 2001 году вышел фильм "Мумия возвращается", а в 2008-м – "Мумия: Гробница императора драконов". В 2017 году Universal попыталась перезапустить франшизу с Томом Крузом, однако запланированная киновселенная продолжения не получила.

Когда выйдет "Мумия 4"

Ждать осталось чуть больше года. Премьера "Мумии 4" запланирована на 15 октября 2027 года – причем дату даже перенесли на более ранний срок, ведь изначально релиз ожидался только в 2028-м.

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