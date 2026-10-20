24 Канал рассказывает , как снимали фильм "Мумия", почему Брендан Фрейзер едва не погиб во время съемок и какие опасности поджидали актеров в пустыне.

"Мумия", 1999

Жанр: приключения, боевик, фэнтези, ужасы.

IMDb: 7,1

Режиссер: Стивен Соммерс.

В ролях: Брендан Фрейзер, Рэйчел Вайс, Джон Ханна, Арнольд Вослу, Одед Фер, Патрисия Веласкес.

Что фильм "Мумия"



Фильм "Мумия" /Фото IMDb



Авантюрист Рик О'Коннелл вместе с библиотекарем Эвелин и ее братом отправляется на поиски затерянного египетского города Хамунаптра. Однако вместо сокровищ они случайно пробуждают древнего жреца Имхотепа, который совсем не рад незваным гостям. И теперь героям придется спасать не только себя, но и весь мир.

Как снимали "Мумию": жара, змеи и опасные трюки



Фильм "Мумия" /Фото IMDB



Съемки начались в 1998 году. Хотя события разворачиваются в Египте, большинство пустынных сцен снимали в Марокко. Команде пришлось работать среди песчаных бурь, скорпионов и ядовитых змей.

Брендан Фрейзер вспоминал, что актеров даже предупреждали об особо опасном виде змей, укусы которых могли привести к ампутации конечности. И, конечно же, одну из таких он случайно встретил. К счастью, успел убежать.

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Но самое страшное приключение ждало актера не в пустыне, а во время съемки сцены повешения. По сценарию Рика О'Коннелла должны были казнить. Однако веревка слишком сильно пережала шею Фрейзера, и тот действительно потерял сознание. Актер рассказывал, что пришел в себя уже на земле, когда медики пытались его разбудить. Словом, ради убедительной актерской игры он едва не заплатил жизнью.

Интересные факты о фильме "Мумия"

Фильм "Мумия" /Фото IMDB

Рэйчел Вайс могла не получить роль. Режиссер рассказывал, что студия сначала рассматривала других американских актрис. Вайс пришлось проходить пробы четыре или пять раз, прежде чем ее утвердили.

Имхотепа создавали с помощью новаторских спецэффектов. Для оживления жуткой мумии использовали компьютерную графику, захват движений и специальный грим. Арнольду Вослу даже пришлось работать в костюме с маркерами для фиксации движений.

Актер, игравший мумию, должен был похудеть. Арнольд Вослу признавался, что костюмеры были недовольны его животом. Поэтому во время работы в Марокко актеру пришлось активно приводить себя в форму.

Джон Ханна не понимал, почему его взяли на комедийную роль. Актер, сыгравший Джонатана, признавался, что никогда не считал себя комиком. Однако именно его персонаж подарил фильму немало забавных моментов.

Несмотря на все трудности, "Мумия" стала кассовым хитом, собрав в мировом прокате более 400 миллионов долларов. А ее успех подарил зрителям целую франшизу.

Кстати, история приключений Рика и Эвелин еще не закончилась. В октябре 2026 года стало известно, что " Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс" вернутся к своим культовым ролям в фильме "Мумия: Книга мертвых". Премьера запланирована на 15 октября 2027 года.