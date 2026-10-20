24 Канал розповідає, як створювали фільм "Мумію", чому Брендан Фрейзер ледь не загинув під час знімань і які небезпеки чатували на акторів у пустелі.

"Мумія", 1999

Жанр: пригоди, бойовик, фентезі, жахи.

IMDb: 7,1

Режисер: Стівен Соммерс.

У ролях: Брендан Фрейзер, Рейчел Вайс, Джон Ганна, Арнольд Вослу, Одед Фер, Патрісія Веласкес.

Про що фільм "Мумія"



Фільм "Мумію" /Фото IMDB



Авантюрист Рік О'Коннелл разом із бібліотекаркою Евелін та її братом вирушає на пошуки загубленого єгипетського міста Хамунаптра. Однак замість скарбів вони випадково пробуджують стародавнього жерця Імхотепа, який зовсім не радий непроханим гостям. І тепер героям доведеться рятувати не лише себе, а й цілий світ.

Як знімали "Мумію": спека, змії та небезпечні трюки



Фільм "Мумію" /Фото IMDB



Знімання розпочалися у 1998 році. Хоча події розгортаються в Єгипті, більшість пустельних сцен знімали в Марокко. Команді довелося працювати серед піщаних бур, скорпіонів і отруйних змій.

Брендан Фрейзер пригадував, що акторів навіть попереджали про особливо небезпечний вид змій, укуси яких могли призвести до ампутації кінцівки. І, звісно, одну з таких він випадково зустрів. На щастя, встиг утекти.

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Та найстрашніша пригода чекала на актора не в пустелі, а під час знімання сцени повішення. За сценарієм Ріка О'Коннелла мали стратити. Однак мотузка надто сильно перетиснула шию Фрейзера, і той справді знепритомнів. Актор розповідав, що прийшов до тями вже на землі, коли медики намагалися його розбудити. Словом, заради переконливої акторської гри він ледь не заплатив життям.

Цікаві факти про фільм "Мумії"

Фільм "Мумію" /Фото IMDB

Рейчел Вайс могла не отримати роль. Режисер розповідав, що студія спочатку розглядала інших американських акторок. Вайс довелося проходити проби чотири чи п'ять разів, перш ніж її затвердили.

Імхотепа створювали за допомогою новаторських спецефектів. Для оживлення моторошної мумії використовували комп'ютерну графіку, захоплення рухів та спеціальний грим. Арнольд Вослу навіть довелося працювати в костюмі з маркерами для фіксації рухів.

Актор, який грав мумію, мусив худнути. Арнольд Вослу зізнавався, що костюмери були незадоволені його животом. Тож під час роботи в Марокко акторові довелося активно приводити себе у форму.

Джон Ганна не розумів, чому його взяли на комедійну роль. Актор, який зіграв Джонатана, зізнавався, що ніколи не вважав себе коміком. Проте саме його персонаж подарував фільму чимало кумедних моментів.

Попри всі труднощі, "Мумія" стала касовим хітом, зібравши у світовому прокаті понад 400 мільйонів доларів. А її успіх подарував глядачам цілу франшизу.

До речі, історія пригод Ріка та Евелін ще не завершилася. У жовтні 2026 року стало відомо, що Брендан Фрейзер і Рейчел Вайс повернуться до своїх культових ролей у фільмі "Мумія: Книга мертвих". Прем'єру запланували на 15 жовтня 2027 року.