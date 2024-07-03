История, о тех, кто прошел ад: фильм о бойцах легендарной 3 ОШБр уже на Netflix

На стриминговом сервисе Netflix вышла документальная лента о бойцах легендарной Третьей отдельной штурмовой бригады "Мы были рекрутами". Фильм создал талантливый украинский режиссер Любомир Левицкий.

Он также создал такие ленты: "Тени незабытых предков", "Follow me" и "Штольня". Фильм "Мы были рекрутами" стал одной из самых успешных документальных лент за всю историю Украины.

Рекомендуем Украинский режиссер Олег Сенцов о необходимости демобилизации: "Мы просто уже не стягиваем"

Фильм "Мы были рекрутами" вышел на Netflix

Лента вышла в прокат 2 мая. За четыре недели фильм посетило более 32 000 зрителей, получив более 5,2 млн гривен кассового сбора. Этот результат – второй по бокс-офису для украинских документальных лент после "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, который получил кинопремию Оскар.

В центре сюжета фильма – военнослужащий с позывным "Журналист", который вместо того, чтобы описывать исторические события для СМИ, решает стать их частью и присоединиться к решающей битве.

Эта работа для меня – это фильм-послание, фильм-мотивация и фильм-манифест будущим рекрутам, а также мировой аудитории, чтобы они могли понять, какие они – настоящие герои сегодняшних дней. В своих интервью наш герой раскрывает бойцов не только как профессиональных военных, а и как обычных людей, философов, просто ребят, которые имеют мечты о семье и мирной жизни в мирной стране,

– рассказывает Любомир Левицкий.

"Мы были рекрутами": смотрите онлайн трейлер фильма

Зрители смогут услышать истории непосредственно от участников событий, поскольку актеры фильма – это настоящие военнослужащие бригады. Их рассказы расскажут нам больше, чем любые репортажи, помогая каждому зрителю понять значение настоящей отваги и самоотверженности.