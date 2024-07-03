Він також створив такі стрічки: "Тіні незабутих предків", "Follow me" та "Штольня". Фільм "Ми були рекрутами" став однією з найуспішніших документальних стрічок за всю історію України.

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Фільм "Ми були рекрутами" вийшов на Netflix

Стрічка вийшла в прокат 2 травня. За чотири тижні фільм відвідало більш ніж 32 000 глядачів, отримавши понад 5,2 млн гривень касового збору. Цей результат – другий за бокс-офісом для українських документальних стрічок після "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, який отримав кінопремію Оскар.

В центрі сюжету фільму – військовослужбовець на позивний "Журналіст", який замість того, щоб описувати історичні події для ЗМІ, вирішує стати їхньою частиною та доєднатися до вирішальної битви.

Ця робота для мене – це фільм-послання, фільм-мотивація та фільм-маніфест майбутнім рекрутам, а також світовій аудиторії, щоб вони могли зрозуміти, які вони – справжні герої сьогоднішніх днів. У своїх інтерв'ю наш герой розкриває бійців не тільки як професійних військових, а і як звичайних людей, філософів, просто хлопців, які мають мрії про сім’ю та мирне життя у мирній країні,

– розповідає Любомир Левицький.

"Ми були рекрутами": дивіться онлайн трейлер фільму

Глядачі матимуть можливість почути історії безпосередньо від учасників подій, оскільки актори фільму – це справжні військовослужбовці бригади. Їхні розповіді розкажуть нам більше, ніж будь-які репортажі, допомагаючи кожному глядачеві зрозуміти значення справжньої відваги та самовідданості.