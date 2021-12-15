Сейчас зрители самой популярной стриминговой платформы Netflix потратили на просмотр "Непрощенной" более 85 миллионов часов, что и вывело ленту на первую строчку в рейтинге самых популярных англоязычных фильмов. Напомним, что премьера фильма с Сандрой Буллок состоялась на стриминге 10 декабря 2021 года.

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Редакция Кино 24 рассказывает о пятерке самых популярных англоязычных картин сервиса, получивших лучшие показатели по просмотрам под конец 2021 года.

"Непрощенная" (The Unforgivable) – 85,86 миллионов часов просмотров;

"Красное сообщение" (Red Notice) - 18,01 миллионов часов просмотров;

"Дорога домой" (Back to the Outback) – 16,17 миллионов часов просмотров;

"Власть пса" (The Power of the Dog) – 13,28 миллионов часов просмотров;

"Компания на праздники" (Single All The Way) - 11,14 миллионов часов просмотров.

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О чем сюжет "Непрощенной"

В центре сюжета история преступницы Рут Слейтер (Сандра Буллок), которая выходит из тюрьмы после длительного заключения за жестокое преступление и пытается приспособиться к обычной жизни в обществе. Столкнувшись с осуждением людей, Слейтер решает разыскать свою младшую сестру, которую когда-то пришлось оставить. С этого решения начинается новая непростая история Рут.

"Непрощенная" 2021: смотрите трейлер фильма