Наразі глядачі найпопулярнішої стримінгової платформи Netflix витратили на перегляд "Непрощенної" понад 85 мільйонів годин, що й вивело стрічку на першу сходинку у рейтингу найпопулярніших англомовних фільмів. Нагадаємо, що прем'єра фільму з Сандрою Буллок відбулась на стримінгу 10 грудня 2021 року.

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Редакція Кіно 24 розповідає про п'ятірку найпопулярніших англомовних картин сервісу, що отримали найкращі показники за переглядами під кінець 2021 року.

"Непрощена" (The Unforgivable) – 85, 86 мільйонів годин переглядів;

"Червоне повідомлення" (Red Notice) – 18, 01 мільйонів годин переглядів;

"Дорога додому" (Back to the Outback) – 16, 17 мільйонів годин переглядів;

"Влада пса" (The Power of the Dog) – 13, 28 мільйонів годин переглядів;

"Компанія на свята" (Single All The Way) – 11, 14 мільйонів годин переглядів.

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Про що сюжет "Непрощенної"

У центрі сюжету історія злочинниці Рут Слейтер (Сандра Буллок), яка виходить із в'язниці після тривалого ув'язнення за жорстокий злочин і намагається пристосуватися до звичайного життя в суспільстві. Зіткнувшись із засудженням людей, Слейтер вирішує розшукати свою молодшу сестру, яку колись довелося залишити. З цього рішення починається нова непроста історія Рут.

"Непрощенна" 2021: дивіться трейлер фільму