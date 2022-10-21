В новой киноадаптации "На Западном фронте без перемен" мы увидим увлекательную историю молодого немецкого солдата на Западном фронте Первой мировой войны. Известно, что эта картина стала самым дорогим немецким фильмом в истории, который Германия отправит на Оскар в 2023 году.

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"На Западном фронте без перемен" – что известно о фильме

По сюжету Пауль и его товарищи по собственному опыту узнают, как начальная эйфория войны превращается в отчаяние и страх, когда они борются за свою жизнь и друг друга в окопах. Фильм режиссера Эдварда Бергера основан на всемирно известном одноименном бестселлере Эриха Марии Ремарке.

Режиссером четвертой киноадаптации романа стал Эдвард Бергер. В фильме сыграли следующие актеры:

  • Феликс Каммерер,
  • Альбрехт Шух,
  • Аарон Гильмер,
  • Эдин Хасанович,
  • Даниэль Брюль,
  • Давид Стризов и многие другие.

Премьера на Netflix состоится через неделю 28 октября.

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Экранизация романа "На Западном фронте без перемен"

1930 год – американский фильм "На Западном фронте без перемен" режиссера Льюиса Майлстоуна. Лента получила два Оскара в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший фильм";
1979 год – телевизионный фильм с одноименным названием режиссера Делберта Манна;
2016 год – американская лента "На Западном фронте без перемен" режиссера Роджера Дональдсона.