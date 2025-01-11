Режиссером фильма стал Роберт Эггерс, который известен фильмом ужасов "Ведьма" и триллером "Маяк" – обе эти ленты ужасают и вызывают мурашки по телу. 24 Канал расскажет подробнее, что стоит знать о "Носферату".

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Лента длится 2 часа и 12 минут и получила рейтинг R за изображение крови и обнаженного тела. Графа Орлока сыграл Билл Скашгорд, который снова перевоплотился в монстра. В ленте также сыграл старший брат актера. Среди главных актеров – Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Уиллем Дефо и другие.

Сюжет фильма "Носферату"

"Носферату" Роберта Эггерса – это готическая история об одержимости между молодой женщиной с привидениями и ужасным вампиром, который увлекся ею, вызывая неописуемый ужас на своем пути,

– говорится в официальном описании.

События ленты разворачиваются в немецком городке Висборг накануне Рождества в 1838 году. Молодая Эллен Гаттер живет с мужем Томасом, который работает агентом по недвижимости. Его вызывают в Румынию для встречи с графом Орлоком, который хочет купить дом. Эллен расстраивается его отъездом, однако ее утешают друзья. Вдруг у женщины появляются тревожные сны и видения.

Бред Эллен ухудшаются, тем временем Орлок прибывает к берегам города. Девушка понимает, что он пришел именно за ней.

"Носферату": смотрите трейлер онлайн

Отзывы критиков

Rotten Tomatoes: 8,1/10

Metacritic: 82/100

IMDb: 7,7/10

Критики высоко оценивают фильм, претендующий стать одним из лучших этой зимы. Режиссеру удалось снова сделать вампиров ужасными и жуткими и вернуть популярность готике.

Прекрасно поставленный режиссером Робертом Эггерсом "Носферату" – это ужасающий фильм ужасов, который одновременно и отвратительный, и волшебный,

– пишут на Rotten Tomatoes.

Кинокритик из The Hollywood Reporter выразил восхищение режиссурой, сценарием и особенно актерской игрой. Он называет ленту "захватывающей, неприятной и красивой". Кроме того, рецензенты хвалят работу Лили-Роуз Депп.

"Это потрясающе – смотреть фильм, который так уверенно нагоняет и удерживает чувство страха, так гипнотически пугает, что буквально хватает тебя за горло и не отпускает", – заключает Дэвид Руни.