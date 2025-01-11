Режисером фільму став Роберт Еггерс, який відомий фільмом жахів "Відьма" та трилером "Маяк" – обидві ці стрічки жахають та викликають мурашки по тілу. 24 Канал розповість детальніше, що варто знати про "Носферату".

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Стрічка триває 2 години й 12 хвилин та отримала рейтинг R за зображення крові та оголеного тіла. Графа Орлока зіграв Білл Скашгорд, який знову перевтілився у монстра. У стрічці також зіграв старший брат актора. Серед головних акторів – Лілі-Роуз Депп, Ніколас Голт, Аарон Тейлор-Джонсон, Емма Коррін, Віллем Дефо та інші.

Сюжет фільму "Носферату"

"Носферату" Роберта Еґґерса – це готична історія про одержимість між молодою жінкою з привидами та жахливим вампіром, що захопився нею, спричиняючи невимовний жах на своєму шляху,

– мовиться в офіційному описі.

Події стрічки розгортаються у німецькому містечку Вісборг напередодні Різдва у 1838 році. Молода Еллен Гаттер живе з чоловіком Томасом, який працює агентом з нерухомості. Його викликають до Румунії для зустрічі з графом Орлоком, який хоче купити будинок. Еллен засмучується його від'їздом, однак її втішають друзі. Раптом у жінки з'являються тривожні сни та видіння.

Марення Еллен погіршуються, тим часом Орлок прибуває до берегів міста. Дівчина розуміє, що він прийшов саме по неї.

"Носферату": дивіться трейлер онлайн

Відгуки критиків

Rotten Tomatoes: 8,1/10

Metacritic: 82/100

IMDb: 7,7/10

Критики високо оцінюють фільм, що претендує стати одним із найкращих цієї зими. Режисерові вдалося знову зробити вампірів жахливими та моторошними та повернути популярність готиці.

Чудово поставлений режисером Робертом Еггерсом "Носферату" – це страхітливий фільм жахів, який одночасно і огидний, і чарівний,

– пишуть на Rotten Tomatoes.

Кінокритик з The Hollywood Reporter висловив захоплення режисурою, сценарієм та особливо акторською грою. Він називає стрічку "захопливою, неприємною та красивою". Крім того, рецензенти хвалять роботу Лілі-Роуз Депп.

"Це приголомшливо – дивитися фільм, який так упевнено наганяє й утримує почуття страху, так гіпнотично лякає, що буквально хапає тебе за горлянку і не відпускає", – підсумовує Девід Руні.