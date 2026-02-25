И все же трудно о чем-то говорить, пока сам не посмотришь и не сделаешь выводы в соответствии с собственными предпочтениями. 24 Канал расскажет о чем сюжет фильма "Ну мам" и где его можно посмотреть онлайн.

Где смотреть фильм "Ну мам" онлайн?

Насколько известно, то лента пока транслируется только в кинотеатрах Украины и нескольких странах Европы, однако в открытом доступе ее до сих пор нет.

Фильм мог появиться с бесплатным просмотром на некоторых сайтах, однако они являются нелегальными платформами. А просмотр фильмов и сериалов на таких ресурсах может нарушать авторские права.

И, вероятно, вскоре "Ну мам" будет доступен к просмотру на определенных официальных стриминговых платформах, как это обычно происходит с украинскими фильмами.

"Ну мам": смотрите онлайн трейлер фильма

Известно, что в ленте сыграло немало известных актеров: Ада Роговцева, Олеся Жураковская, Екатерина Кузнецова, Наталья Сумская, Елена Кравец, Анна Кузина, Александр Ярема, Остап Ступка, Роман Луцкий и другие.

В комедийном фильме раскрывают тему отношений мамы и ребенка. Авторы попытались затронуть важные аспекты сепарации, любви и семейных ценностей. Сюжет обещает много смеха, споров и в конце – взаимопонимания.

Поэтому, если не имеете планов на вечер или выходные дни, то можете смело идти в кино, чтобы немного изменить картинку обыденности.

Что известно о скандале с фильмом "Ну мам"?

Омбудсман Дмитрий Лубинец перед официальной премьерой ленты сообщил, что в декабре к нему обратилась Международная благотворительная организация "Ромский женский фонд "Чирикли"". Все из-за того, что в трейлере фильма была использована формулировка, которая воспроизводила дискриминационные стереотипы и унижала достоинство лиц из числа ромского национального меньшинства.

От так, Лубинец обратился с соответствующими запросами в конкретные учреждения, чтобы исправить эту ситуацию.

Украинское кино должно строиться на уважении, а не на дискриминационных стереотипах,

– отметил мужчина.

По результатам реагирования, компания-производитель осуществила перемонтаж промоматериалов и изъяла из трейлера формулировки дискриминационного характера.