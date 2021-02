Уже меньше чем через месяц выйдет документальный фильм "Билли Айлиш: Мир немного размыт" (Billie Eilish: The World’s A Little Blurry). Следовательно, в сети появился новый трейлер.

В новом документальном фильме о Белые Айлиш рассказываться о путешествии певицы к мировой славе. Режиссером ленты является Р. Дж. Катлер.

Первый трейлер Как живет Билли Айлиш: в трейлере показали эксклюзивные кадры с артисткой

Во втором трейлере показано, как Билли вместе с братом Финнеасом О'Коннеллом создавали свой первый хитовый альбом в домашней студии звукозаписи. Речь идет об альбоме "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", который вышел в 2019 году и сделал из девушки звезду мирового масштаба.

После этих кадров они уже позируют перед камерами со статуэтками "Грэмми". Певица рассказывает о том, как ее вдохновляет молодая аудитория. Часть из них тоже пытается преодолеть различные проблемы, в том числе и депрессию. Зато Билли уверяет – "все возможно". Но слова лишние, когда видишь, как звезда поддерживает своих фанатов объятиями.

В целом в фильме покажут много интимных моментов из жизни девушки дома, в дороге и на сцене.

Дата выхода фильма "Билли Айлиш: Мир немного размыт" запланирована на 26 февраля. Документалка появится на стриминговий платформе Apple TV +.

Интересные факты о создании фильма

Его начали снимать еще в 2018 году, а закончили работу над проектом в 2020.

По информации СМИ, бюджет фильма составляет от 1 до 2 миллионов долларов.

Фильм "Билли Айлиш: Мир немного размыт": смотрите трейлер