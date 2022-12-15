Лента создана в копродукции со Швейцарией (Lehmann Sisters). Впервые отснятые материалы презентовали на Les Arcs Film Festival 2022 — второй по величине кинофестивали во Франции и одной из крупнейших площадок в Европе для поиска дистрибьюторов и сейлз-агентов — в секции Work in Progress. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.

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Что известно о фильме "Малевич"

Идея и разработка полнометражного художественного фильма о жизни и творчестве Казимира Малевича принадлежит продюсерской компании 435 FILMS. Основательница и генеральная продюсер Анна Паленчук выступила сосценаристкой ленты, режиссером и сценаристкой — Дарья Онищенко.

Съемки фильма должны были завершиться в марте 2022 года, но были перенесены из-за полномасштабного вторжения России. Летом 2022 года режиссер и продюсер фильма приняли решение завершить производство. Оператором проекта выступил Александр Рощин.

"Малевич – гениальный художник, всю свою жизнь я восхищалась его творчеством. Однажды, примерно 6 лет назад, я была в Стокгольме, где в Музее современного искусства увидела его картину: она была подписана "Казимир Малевич – русский авангардный художник". Меня это возмутило, ведь во многих источниках он до сих пор числится как российский художник-авангардист, несмотря на то, что родился в Киеве, писал и говорил на украинском языке и провел детство, юношеские годы и часть профессиональной жизни в Украине», — вспоминает продюсер и сосценарист проекта Анна Паленчук.

Я рассказала об этом Дарье и мы решили, что сделав фильм о Малевиче, сможем рассказать миру о его украинских корнях. Это особенно актуально сейчас, ведь мы должны вернуть из России украинское культурное наследие и украинские гениальные имена, очистив их вид имперского нарратива, – дополнила она.

Что известно о Малевиче Художник Казимир Малевич жил и творил в Советском Союзе, власть которого уничтожала все проявления свободного искусства и предпочитала подчинить авангард требованиям советской пропаганды. Малевич — единственный художник, открыто критиковавший и изображавший тему Голодомора в своих работах, за что преследовался советской властью.

Образ кинематографического Малевича формировался благодаря архивным материалам, документальным фотографиям, воспоминаниям коллег, учеников, друзей и родственников художника. Консультантом фильма и его креативным продюсером выступила исполнительный директор Украинского Института и автор нескольких книг о Малевиче Татьяне Филевской.

Виталий Ажнов в фильме "Малевич" / Фото пресс-службы

Актерский состав

Главные роли в фильме выполнили:

актеры театра и кино Виталий Ажнов и Александр Рудинский,

Заслуженный артист Украины Алексей Горбунов,

Заслуженные артистки Украины, обладательницы Национальной премии Золотой волчок Ирма Витовская-Ванца и Марина Кошкина.

Это очень высокий уровень ответственности. Я много читал, много смотрел, также мы много общались с искусствоведом Татьяной Филевской и режиссером. Для меня самым сложным в этой работе было удержать тот его "стержень", силу воли, потому что Малевич - экстранеординарная личность с непростым характером,

– рассказывает актер Виталий Ажнов, исполнитель главной роли в фильме.

Виталий Ажнов в фильме "Малевич" / Фото пресс-службы

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Структура фильма

Интересной изюминкой фильма является его структура. Он состоит из четырех квадратов – четырех частей, каждая из которых рассказывает об определенном эпизоде из жизни Казимира Малевича.

Создатели картины отмечают, что лента не претендует на 100% историческую вероятность: "Это художественный фильм, а не биографическая документалка. Этим фильмом мы открыто хотим отвоевать у России Казимира Малевича, вернуть художнику его украинско-польскую биографию".

По замыслу режиссера, "Малевич" не имеет цели рассказать полную биографию художника. События фильма разворачиваются на этапе расцвета творчества Казимира Малевича и охватывают те периоды из жизни художника, которые особенно актуальны в контексте русско-украинской войны. Так, особое внимание было уделено воспроизведению его картины периода Голодомора в разрушенных российской армией селах Киевщины.

Анна Паленчук и Дарья Онищенко / Фото пресс-службы