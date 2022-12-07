Также за звание лучшего сразится фильм "Траншеи" французского режиссера Лу Бюро и "Дом из заноз" датского режиссера Симона Леренга, созданный в копродукции Украины, Дании и Швеции.

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В лонг-листы Оскара-2023 вошли 4 фильма о войне в Украине

Американская киноакадемия представила претендентов на Оскар-2023 в трех номинациях: "Лучший полнометражный документальный фильм", "Лучший полнометражный анимационный фильм", а также "Лучший международный фильм".

В них вошли фильмы, созданные совместно с Украиной, рассказывающие о жизни украинцев во время войны, которая началась в 2014 году и продолжается до сих пор. Фильмы затрагивает тему сбития Boeing 777 возле Донецка, неутомимую работу волонтеров, а также то, как Украина отстаивает свою свободу и независимость.

"Клондайк"

Режиссер: украинка Марина Эр Горбач

Сюжет фильма показывает жизнь семейной пары во время войны. Разные по характеру, мировоззрению и позиции главные персонажи, которых сыграли Оксана Черкащина и Сергей Шадрин (который, к сожалению умер в прошлом году – 24 канал), пытаются понять, что происходит и жить несмотря ни на что. Все это происходит на фоне трагедии, которая случилась 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

"Клондайк": смотрите трейлер фильма онлайн

"Дом из заноз"

Режиссер: датчанин Симон Леренг Вильмонт

"Дом из заноз" рассказывает о том, как вблизи линии фронта на востоке Украины небольшая группа волевых социальных работников и работниц без устали работает в одном особом детдоме, создавая столь необходимое безопасное пространство для жизни детей, пока государственные органы и суды решают дальнейшую судьбу ребенка и его семьи.

"Дом из заноз": смотрите трейлер фильма онлайн

"Свобода в огне: борьба Украины за свободу"

Режиссер: американец Евгений Афинеевский

"Свобода в огне: Борьба Украины за свободу" американского режиссера Евгения Афинеевского является продолжением номинированной на Оскар ленты "Зима в огне" 2015 года. В ней покажут страшные события, которіе пережили украинцы за время полномасштабной войны. Часть картины состоит из видео, созданных в сотрудничестве с 24 каналом.

"Свобода в огне: Борьба Украины за свободу": смотрите трейлер фильма онлайн

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"Траншеи"

Режиссер: француз Лу Бюро

В официальном синопсисе отмечено, что "Лу Бюро проводит нас в увлекательное и потрясающее кинематографическое путешествие, которое раскрывает обнаженную правду и грубость выживания" в войне с Россией. События в фильме происходят на Донбассе, когда дипломаты переговорили о шатком перемирии и прекращении огня, а украинские солдаты воюют против сепаратистов, поддерживаемых Россией.

"Траншеи": смотрите трейлер фильма онлайн

Примите во внимание. Какие из этих фильмов попадут в шорт-лист Оскара-2023, мы узнаем 21 декабря. Номинантов объявят 24 января 2023 года. Церемония вручения премий состоится 12 марта в Лос-Анджелесе.