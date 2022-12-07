Також за звання найкращого позмагається фільм "Траншеї" французького режисера Лу Бюро та "Будинок зі скалок" данського режисера Сімона Леренга, створений у копродукції України, Данії та Швеції.

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До лонг-листів Оскара-2023 увійшли 4 фільми про війну в Україні

Американська кіноакадемія представила претендентів на Оскар-2023 у трьох номінаціях: "Найкращий повнометражний документальний фільм", "Найкращий повнометражний анімаційний фільм", а також "Найкращий міжнародний фільм".

До них увійшли фільми, створенні спільно з Україною, і які розповідають про життя українців під час війни, що розпочалася 2014 року і триває досі. Стрічки зачіпають тему збиття Boeing 777 біля Донецька, невтомну працю волонтерів, а також те, як Україна відстоює свою свободу та незалежність.

"Клондайк"

Режисерка: українка Марина Ер Горбач

Сюжет стрічки показує життя сімейної пари під час війни. Різні за характером, світоглядом, позицією головні персонажі, яких зіграли Оксана Черкащина і Сергій Шадрін (який, на жаль помер минулого року, – 24 канал) намагаються зрозуміти, що відбувається і жити попри все. Все це відбувається на тлі трагедії, яка сталася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

"Клондайк": дивіться трейлер фільму онлайн

"Будинок зі скалок"

Режисер: данець Сімон Леренґ Вільмонт

"Будинок зі скалок" розповідає про те, як поблизу лінії фронту на сході України невелика група вольових соціальних працівників та працівниць невтомно працює в одному особливому дитбудинку, створюючи такий необхідний безпечний простір для життя дітей, поки державні органи та суди вирішують подальшу долю дитини та її сім'ї.

"Будинок зі скалок": дивіться трейлер фільму онлайн

"Свобода у вогні: Боротьба України за свободу"

Режисер: американець Євген Афінеєвський

"Свобода у вогні: Боротьба України за свободу" американського режисера Євгена Афінеєвського є продовженням номінованої на Оскар стрічки "Зима у вогні" 2015 року. У ній покажуть страшні події, які українці пережили за час повномасштабної війни. Частина картини складається із відео, створених у співпраці із 24 каналом.

"Свобода у вогні: Боротьба України за свободу": дивіться трейлер фільму онлайн

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"Траншеї"

Режисер: француз Лу Бюро

В офіційному синопсисі зазначено, що "Лу Бюро проводить нас у захопливу та приголомшливу кінематографічну подорож, що розкриває оголену правду та грубість виживання" у війні з Росією. Події у фільмі відбуваються на Донбасі, коли дипломати переговорили про хитке перемир'я та припинення вогню, а українські солдати воюють проти сепаратистів, яких підтримує Росія.

"Траншеї": дивіться трейлер фільму онлайн

Зауважте. Які з цих фільмів потраплять до шорт-листа Оскара-2023, ми дізнаємося 21 грудня. Номінантів оголосять 24 січня 2023 року. Церемонія вручення нагород премії відбудеться 12 березня у Лос-Анджелесі.