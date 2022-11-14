"Клондайк" – четверта повнометражна робота Марини Ер Горбач, яку вже побачило дуже багато країн. Нарешті фільм дійшов до українського глядача, а згодом зможе взяти участь і на премії Оскар, якщо пройде далі. Які враження залишив після себе "Клондайк", у скількох кінотеатрах його показали – читайте далі.

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Світ не усвідомлює, наскільки руйнівною є війна, – Марина Ер Горбач про "Клондайк"

В ефірі 24 каналу Марина Ер Горбач розповіла про те, як виникла ідея сценарію до стрічки. У 2016 році її турбувало те, що світ не називає війну війною, тому вирішила показати це у формі кіно як режисерка.

Для того, щоб допомогти самій собі, менше боятися і чинити спротив, я вирішила зробити фільм, в якому героїня мистецьким чином виявиться у фіналі сильнішою за війну,

– сказала Марина Ер Горбач.

З 3 листопада фільм став доступним на 100 екранах кінотеатрів України. "Це неймовірне маленьке диво під час війни", – поділилася вона.

Марина Ер Горбач в ефірі 24 каналу розповіла про "Клондайк": дивіться відео

Відгук на "Клондайк" від Кіно 24

Редакція Кіно 24 також переглянула фільм, який дуже вразив акторською грою та атмосферою:

Сюжет стрічки показує життя сімейної пари під час війни. Різні за характером, світоглядом, позицією головні персонажі, яких зіграли Оксана Черкащина і Сергій Шадрін (який, на жаль помер минулого року, – 24 канал) намагаються зрозуміти, що відбувається і жити попри все. Все це відбувається на тлі трагедії, яка сталася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

У фільмі війна підкидає чимало випробувань для Ірки й Толіка, які чекають на народження дитини. Коли війна вже ступила до них на поріг, вагітна жінка відмовляється покидати рідну домівку, натомість рішуче продовжує жити життя. В той час як чоловік – в абсолютній невизначеності, і який не міг дати безпеку дружині.

Внутрішній світ героїв у 2014 році абсолютно відповідає внутрішньому стану українців у 2022 році, він, безперечно, актуальний досі. І це одна з його особливостей! Як тоді, так і зараз постає вибір перед українцями – покидати домівку чи залишитися. Ми бачимо емоційний неспокій героїв, пізніше – прийняття ситуації, але продовжуються пошуки зради та правди, бачимо сумніви. В результаті Марина Ер Горбач зводить до того, хто насправді є нашим ворогом, але робить це дуже обережно.

У фільмі звучить пісня Кузьми "Танець пінгвіна". І тут ще один момент, який вказує на те, що Росія не веде війну, а просто знищує українців за власну позицію, за культуру, мову, знищує як націю. Коли звучить цей трек, брат Ірки каже: "Виключіть, або нас зараз тут усіх перестріляють".

"Клондайк" 2022: дивіться онлайн трейлер

Що думають про "Клондайк" українці – перші враження

Відгук 1. Один із найочікуваніших фільмів

"Клондайк був для мене одним з найочікуваніших фільмів. Жіноча режисура, жіноча історія, шлейф нагород — це інтригує. Приємно вразила капсульна історія і тема дому — наша головна тема з 24 лютого. Сподобались комплексно локація, візуальна концепція, операторська робота, в якій дивовижно поєднані жанри портрета і пейзажу. Оксана Черкащина та її разючі крупні плани. Її вже покійний партнер дуже добре зіграв, як і молодший "Ярик". Оцінила абсурдистські діалоги й до болю знайому манеру говорити огризаючись в наших токсичних сім'ях. Проте в останній третині фільму для мене втратився тонус і з'явилось відчуття "метушні в кадрі". Чи не доклались тут часом якісь скрипт-доктори чи індустріальні воркшопи? Цікаво дізнатися більше про роботу над сценарієм. Втім, фінал був потужний і символічний, рушниця вистрелила".

Відгук 2. Прекрасна робота Сергія Шадріна

"Клондайк" варто дивитися насамперед заради роботи Сергія Шадріна. Прекрасний, самобутній актор з абсолютно унікальною енергією. Мені іноді щастило їздити з ним на зйомки до Польщі й спостерігати наскільки спокійно та органічно він заходив в кадр. Це величезна втрата для українського кінематографа, тому нам дуже пощастило що він встиг зіграти цю роль".

Відгук 3. Потужна малослівна трагедія цілого суспільного пласта

"Клондайк" хапає за горлянку та кінематографічно душить з перших хвилин. Камерність фільму та певна театралізованість насправді оманливі – на маленькому клаптику землі ми бачимо не просто драму окремо взятої родини, а потужну малослівну трагедію цілого суспільного пласта, про який мало говорять в наших навколовоєнних фільмах (...). Сходіть на "Клондайк" саме зараз в кіно, якщо відносна безпека та електрика дозволяє. Наразі це одна з кращих стрічок так званого мною Нового Сучасного Українського Кіно".

Відгук 4. Кіно – невимовно красиве

"Вдруге за два дні я виходжу з українського кіно і не знаю, що сказати. Не знаю, як зібрати до купи слова, як проговорити емоції. Але дуже хочеться зафіксувати тут: "Клондайк" — це хороший фільм. Місцями стає дуже гидко, місцями просто важко. Але усе кіно – невимовно красиве".

Відгук 5. "Клондайк" — це п'єса, де кожен персонаж є уособленням особистого вибору

"Історія тут звичайно сумна, але разом із сумом є у картині й злість, і відчуття власної гідності та правоти, попри безсилля. Це транслюється через героїню неймовірної Оксани Черкашиної Іру, у якої протягом всього фільму періодично скрегочуть зуби від того, що відбувається (...). Фільм "Клондайк" — це по суті п'єса, де кожен персонаж є уособленням особистого не стільки погляду, скільки вибору. Коли кажуть, що його немає — то найбільша неправда. Його тут зробили Толік, Юрік, Іра і Саня. Кожен залишився зі своїми наслідками".

Цікаво. Фільм вже почав брати участь в Оскарівських змаганнях. 21 грудня ми дізнаємося, чи потрапив він у шорт-лист Оскара. Нещодавно, 5 листопада, Марина Ер Горбач зазначила про те, що стрічка "Клондайк" за півтора місяця піднялася до 4 позиції в прогнозах авторитетного видання Variety.