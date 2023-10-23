Фильм о искалеченных душах, вере и дружбе: в Киеве проходят съемки короткометражки "Солдатик"

Киноленту "Солдатик" создает Данило Дедков по сценарию Андрея Бабика. Фильм освещает трагические последствия войны, а также крепкую духовную связь родителей и детей.

Как известно, короткометражка стала дебютом режиссера Даниила Дедкова. О чем фильм и почему его стоит посмотреть каждому – дальше в материале.

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Что известно о сюжете короткометражки

В столице стартовали съемки короткометражного фильма "Солдатик". Сюжет ленты разворачивается вокруг раненого бойца, который находится на лечении в больнице.

Съемки фильма начались в Киеве / Фото пресслужбы фильма "Солдатик"

Из-за полученных травм главный герой не разговаривает и вообще находится в полуобморочном состоянии. Однако, у него начинаются ведение: воин якобы перемещается между миром мертвых и живых. Когда люди обращаются к нему, чтобы узнать, что произошло с пропавшими без вести родными, парень видит, живы они или мертвы.

Одну из главных ролей в ленте играет молодой актер Киевского национального академического драматического театра имени Ивана Франко Павел Шпегун. Кинофанаты могут знать его из предыдущих ролей в фильмах "Антон и красная химера", "Верить" и "Носорог".

Чтобы обнаружить, что происходит, в госпиталь приезжает Чиновник. Он довольно прагматичный человек и, конечно, не верит в мистику и сверхъестественные способности.

Однако встреча с уникальным военным меняет его взгляды и Чиновник получает надежду найти своего пропавшего на фронте сына. Играет персонажа киноактер Сергей Деньга, в наработке которого более ста ролей в фильмах и сериалах.

Актер Сергей Деньга / Фото пресс-службы фильма "Солдатик"

"Это невероятная роль во всех планах. Она очень сложная, потому что в ней есть вся амплитуда эмоций, но именно этим она меня привлекла. Мой Чиновник – однозначно положительный персонаж. Во время работы режиссер предложил показать, что он потому и не добился чего-то большого в своей карьере, потому что не хочет быть частью коррумпированной системы, не хочет идти по головам, не хочет брать взятки", – делится Сергей Деньга.

При этом он хороший администратор, он настоящий профессионал своего дела, хороший исполнитель и порядочный человек. Несмотря на то, что у него есть связи и должность, он отпускает сына на войну. А это о многом говорит,

– замечает актер.

В то же время сына Чиновника играет актер Григорий Бакланов, известный по роли Лаврина в телесериале "Поймать Кайдаша" и молодого казака Семена Семирукого в фильме-сказке "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое".

Кроме того, продюсеры привлекли к проекту заслуженного артиста Украины Сергея Калантая. Именно он играет главного врача госпиталя – профессионала и последователя Зигмунда Фрейда.

Заслуженный артист Украины Сергей Калантай / Фото пресс-службы фильма "Солдатик"

Это фильм о последствиях почти каждой страшной войны, вере и незримой связи между родителями и детьми

Следует отметить, что в киноленте будет представлено также несколько фронтовых сцен. В этих эпизодах примут участие актеры Дмитрий Сова и Александр Баев, которые сейчас служат в ВСУ и знают военную специфику, отмечают авторы фильма.

Фронтовые сцены также присутствуют в киноленте / Фото пресс-службы фильма "Солдатик"

Следовательно, график съемок пришлось подстраивать специально, чтобы герои могли приобщиться к ним во время своих отпусков и ротации. Сценарий фильма взят по мотивам рассказа Алексея Разумова "93%", его написал сценарист Андрей Бабик.

В фильме будут играть актеры Дмитрий Сова и Александр Баев / Фото пресс-службы фильма "Солдатик"

Это фильм о последствиях почти каждой страшной войны, а также о вере, отношениях родителей с детьми и их незримой связи, о ребятах, которые возвращаются с фронта в мирную жизнь с искалеченным телом и искалеченной душой, о совести, дружбе и понимании, кто ты есть. Но прежде это фильм о мужской боли, в этом случае – боль отца, собратьев, врача,

– поделилась продюсер проекта Татьяна Лазарева.

Свое название фильм получил от игрушечного солдатика, который Чиновник дал своему сыну в детстве как оберег. Согласно сюжету солдатик стал талисманом для парня на войне и поддерживал между отцом и сыном духовную связь.

"Можно сказать, что наш Солдат – как перевозчик Харон, который находится на грани мира живых и мертвых, а игрушечный солдатик – аналог монетки для Харона. А война – это то страшное место и время, когда мир живых и мир мертвых сталкиваются как можно ближе и дольше", – отмечает Татьяна Лазарева.

Режиссер фильма Даниил Дедков в кинематографе ранее работал как оператор. По его словам, именно этот опыт помогает ему при работе над проектом.

Я думаю, что каждый режиссер обязательно должен уметь думать как оператор. Это осознание у меня из моего прошлого операторского опыта. Иногда я встречал режиссеров, с которыми мы вроде бы разговаривали на разных языках: режиссер – на своем, а я – на своем. И не понимали друг друга. Однако режиссер с оператором всегда должны работать в тандеме,

– объясняет Дедков.

Даниил Дедков – режиссер киноленты / Фото пресс-службы фильма "Солдатик"

"И сейчас мне мое операторское прошлое очень сильно помогает. Кроме того, я шесть лет проработал главным режиссером монтажа на телеканале "СТБ" на форматных шоу, поэтому имею опыт монтажа. Все это мне сейчас очень помогает при работе над фильмом "Солдатик", – констатирует режиссер киноленты.

В первый день съемок все участники проекта поставили подписи на государственном флаге Украины. Как отметила Татьяна Лазарева, съемочная группа открыла сбор денег на машину для подразделения ПВО. Следовательно, этот флаг и некоторые другие артефакты киноленты будут проданы на аукционе во время презентации.