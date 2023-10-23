Як відомо, короткометражка стала дебютом режисера Данила Дедкова. Про що фільм та чому його варто переглянути кожному – далі у матеріалі.

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Що відомо про сюжет короткометражки

У столиці стартували зйомки короткометражного фільму "Солдатик". Сюжет стрічки розгортається довкола пораненого бійця, який перебуває на лікуванні у шпиталі.

Зйомки стрічки розпочалися у Києві / Фото пресслужби фільму "Солдатик"

Через одержані травми головний герой не розмовляє та й загалом перебуває у напівпритомному стані. Однак, у нього трапляється ведіння: воїн нібито переміщається між світом мертвих і живих. Відтак, коли люди звертаються до нього, аби дізнатися, що сталося зі зниклими безвісти рідними, хлопець бачить, живі вони чи мертві.

Одну з головних ролей у стрічці грає молодий актор Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Павло Шпегун. Кінофанати можуть знати його з попередніх ролей у фільмах "Антон і червона химера", "Вірити" й "Носоріг".

Щоб виявити, що відбувається, до шпиталю приїжджає Чиновник. Він є доволі прагматичною людиною і, звісно, не вірить у містику та надприродні здібності.

Проте, зустріч з унікальним військовим змінює його погляди й Чиновник отримує надію знайти свого зниклого на фронті сина. Грає персонажа кіноактор Сергій Деньга, у доробку якого понад сто ролей у фільмах і серіалах.

Актор Сергій Деньга / Фото пресслужби фільму "Солдатик"

"Це неймовірна роль у всіх планах. Вона дуже складна, тому що в ній є вся амплітуда емоцій, але саме цим вона мене привабила. Мій Чиновник – однозначно позитивний персонаж. Під час роботи режисер запропонував показати, що він тому й не досягнув чогось великого у своїй кар’єрі, бо не хоче бути частиною корумпованої системи, не хоче йти по головах, не хоче брати хабарі", – ділиться Сергій Деньга.

При цьому він добрий адміністратор, він справжній професіонал своєї справи, він гарний виконавець і порядна людина. Попри те, що в нього є зв’язки та посада, він відпускає свого сина на війну. А це багато про що говорить,

– зауважує актор.

Водночас сина Чиновника грає актор Григорій Бакланов, відомий за роллю Лавріна в телесеріалі "Спіймати Кайдаша" й молодого козака Семена Семирукого у фільмі-казці "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке".

Крім того, продюсери залучили до проєкту заслуженого артиста України Сергія Калантая. Саме він грає головного лікаря шпиталю – професіонала та послідовника Зігмунда Фрейда.

Заслужений артист України Сергій Калантай / Фото пресслужби фільму "Солдатик"

Це фільм про наслідки майже кожної страшної війни, віру та незримий зв'язок між батьками й дітьми

Варто зазначити, що у кінострічці буде представлено також кілька фронтових сцен. У цих епізодах братимуть участь актори Дмитро Сова й Олександр Баєв, які зараз служать у ЗСУ та знають військову специфіку, зазначають автори фільму.

Фронтові сцени також будуть присутніми у стрічці / Фото пресслужби фільму "Солдатик"

Відтак, графік зйомок довелося підлаштовувати спеціально, аби герої могли долучитися до них під час своїх відпусток і ротації. Сценарій фільму взято за мотивами оповідання Олексія Розумова "93%", його написав сценарист Андрій Бабік.

У фільмі гратимуть актори Дмитро Сова й Олександр Баєв / Фото пресслужби фільму "Солдатик"

Це фільм про наслідки майже кожної страшної війни, а також про віру, стосунки батьків із дітьми та їхній незримий зв'язок, про хлопців, які повертаються з фронту в мирне життя зі скаліченим тілом і скаліченою душею, про совість, дружбу та про розуміння, хто ти є. Але насамперед це фільм про чоловічий біль, у цьому випадку – біль батька, побратимів, лікаря,

– поділилася продюсерка проєкту Тетяна Лазарева.

Свою назву фільм отримав від іграшкового солдатика, яку Чиновник дав своєму сину в дитинстві як оберіг. Згідно з сюжетом, солдатик став талісманом для хлопця на війні та підтримував між батьком і сином духовний зв'язок.

"Можна сказати, що наш Солдат — як перевізник Харон, що перебуває на межі світу живих і мертвих, а іграшковий солдатик — аналог монетки для Харона. А війна — це те страшне місце і час, коли світ живих і світ мертвих стикаються найближче та найдовше", – зазначає Тетяна Лазарева.

Режисер стрічки Данило Дедков у кінематографі раніше працював як оператор. За його словами, саме цей досвід допомагає йому під час роботи над проєктом.

Я вважаю, що кожен режисер обов’язково повинен уміти думати як оператор. Це усвідомлення в мене з мого минулого операторського досвіду. Іноді я зустрічав режисерів, із якими ми начебто розмовляли різними мовами: режисер – своєю, а я – своєю. І не розуміли один одного. Проте режисер з оператором завжди повинні працювати в тандемі,

– пояснює Дедков.

Данило Дедков – режисер кінострічки / Фото пресслужби фільму "Солдатик"

"І зараз мені моє операторське минуле дуже сильно допомагає. Крім того, я шість років пропрацював головним режисером монтажу на телеканалі "СТБ" на форматних шоу, тому маю досвід монтажу. Все це мені зараз дуже допомагає при роботі над фільмом "Солдатик", – констатує режисер кінострічки.

У перший день зйомок усі учасники проєкту поставили підписи на державному прапорі України. Як зауважила Тетяна Лазарева, знімальна група відкрила збір грошей на машину для підрозділу ППО. Відтак, цей прапор та деякі інші артефакти кінострічки потім будуть продані на аукціоні під час презентації.