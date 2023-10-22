Про це 24 Каналу розповів режисер фільму Іван Сауткін. Він вважає, що його стрічка зможе допомогти іноземцям краще зрозуміти реалії російсько-української війни.
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Про що розповідає фільм
Ідея фільму сформувалася в процесі зйомки. Знайома режисера, 87-річна Зинаїда Лук’яненко, зустріла повномасштабне вторгнення в місті Седнів на Чернігівщині.
"Я приїхав до неї в гості одразу після деокупації селища, й дізнався, що під час окупації вона не сиділа, склавши руки, а працювала на українську перемогу. Сидячи біля вікна на своєму балконі, пані Зинаїда рахувала кількість танків, що проїжджали по місту, й потім передавала цю інформацію до СБУ", – розповів Сауткін.
Тоді режисера дуже вразило, що літня людина відмовилась прийняти роль жертви війни й натомість обрала допомагати українським військовим. Згодом ця історія стала однією з сюжетних ліній "Поеми для маленьких людей".
Іван Сауткін про свій фільм "Поема для маленьких людей": дивіться відео
Паралельно фільм також розповідає історію про волонтерську групу з прифронтового регіону, яка допомагала місцевим евакуюватися. Особливість роботи над цієї частиною стрічки полягала в тому, що режисер мусив власноруч відзняти весь матеріал, адже у поблизу зони бойових дій групова зйомка заборонена.
Фільм для іноземної аудиторії
Варто зазначити, що при створенні фільму виникали доводилось вирішувати не лише технічні, а й мистецькі задачі.
Будь-яке кіно вимагає від режисера певної відстороненості від об'єкту зйомок. Натомість ми всі зараз досі вкрай гостро переживаємо події, про які йдеться у фільмі. Інший виклик полягав у тому, щоб обрати правильну кіномову для розповіді сюжетів фільму,
– пояснив режисер.
"Поема" створювалася головним чином для іноземних глядачів, аби ті в такий спосіб могли дізнатися більше про війну в Україні. Згідно задуму, після перегляду стрічки у глядача виникатиме співчуття до українців й провокуватиме їх на роздуми про російсько-українську війну.
Коли "Поема" вийде в прокат
Однак зняти кіно – це навіть не пів справи. Адже головна мета зйомок досягається лише тоді, коли фільм зустрічається зі своїм глядачем. Саме з цим режисеру допомагали продюсерка фільму Олена Сауліч та литовська кіностудія Zero Copy.
Прем'єра "Поеми для маленьких людей" відбудеться 22 жовтня на фестивалі "Молодість”" Повторний показ – 24 жовтня в київському кінотеатрі "Жовтень". Після того стрічка буде презентована на світових кінофестивалях, і лише навесні 2024 року фільм вийде у широкий прокат.
Які українські фільми підкорили українського глядача в 2023 році
- Першим справжнім українським кінохітом 2023 року став фільм Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург". Фільм розповідає історію про братів-близнюків, які зростали без батька у Лубнах, і за 9 тижнів прокату зумів зібрати понад 30 млн гривень.
- Наступною знаковою стрічкою 2023 року став "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука. В ньому режисер розповів історію буковинського прикордоння, на тлі якого герой мусить робити непрості моральні вибори. За час в прокаті стрічка зібрала понад 11 млн гривень.
- Останнім вкрай успішним українським фільмом 2023 року став "Довбуш" Олеся Саніна, робота над яким тривала близько 5 років, а касові збори сягнули 60 млн гривень. Глядачі порівнюють цей фільм із "Піратами карибського моря" за чудове відтворення авантюрної атмосфери давнини.