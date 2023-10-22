Про це 24 Каналу розповів режисер фільму Іван Сауткін. Він вважає, що його стрічка зможе допомогти іноземцям краще зрозуміти реалії російсько-української війни.

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Про що розповідає фільм

Ідея фільму сформувалася в процесі зйомки. Знайома режисера, 87-річна Зинаїда Лук’яненко, зустріла повномасштабне вторгнення в місті Седнів на Чернігівщині.

"Я приїхав до неї в гості одразу після деокупації селища, й дізнався, що під час окупації вона не сиділа, склавши руки, а працювала на українську перемогу. Сидячи біля вікна на своєму балконі, пані Зинаїда рахувала кількість танків, що проїжджали по місту, й потім передавала цю інформацію до СБУ", – розповів Сауткін.

Тоді режисера дуже вразило, що літня людина відмовилась прийняти роль жертви війни й натомість обрала допомагати українським військовим. Згодом ця історія стала однією з сюжетних ліній "Поеми для маленьких людей".

Іван Сауткін про свій фільм "Поема для маленьких людей": дивіться відео

Паралельно фільм також розповідає історію про волонтерську групу з прифронтового регіону, яка допомагала місцевим евакуюватися. Особливість роботи над цієї частиною стрічки полягала в тому, що режисер мусив власноруч відзняти весь матеріал, адже у поблизу зони бойових дій групова зйомка заборонена.

Фільм для іноземної аудиторії

Варто зазначити, що при створенні фільму виникали доводилось вирішувати не лише технічні, а й мистецькі задачі.

Будь-яке кіно вимагає від режисера певної відстороненості від об'єкту зйомок. Натомість ми всі зараз досі вкрай гостро переживаємо події, про які йдеться у фільмі. Інший виклик полягав у тому, щоб обрати правильну кіномову для розповіді сюжетів фільму,

– пояснив режисер.

"Поема" створювалася головним чином для іноземних глядачів, аби ті в такий спосіб могли дізнатися більше про війну в Україні. Згідно задуму, після перегляду стрічки у глядача виникатиме співчуття до українців й провокуватиме їх на роздуми про російсько-українську війну.

Коли "Поема" вийде в прокат

Однак зняти кіно – це навіть не пів справи. Адже головна мета зйомок досягається лише тоді, коли фільм зустрічається зі своїм глядачем. Саме з цим режисеру допомагали продюсерка фільму Олена Сауліч та литовська кіностудія Zero Copy.

Прем'єра "Поеми для маленьких людей" відбудеться 22 жовтня на фестивалі "Молодість”" Повторний показ – 24 жовтня в київському кінотеатрі "Жовтень". Після того стрічка буде презентована на світових кінофестивалях, і лише навесні 2024 року фільм вийде у широкий прокат.

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