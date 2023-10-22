Об этом 24 Каналу рассказал режиссер фильма Иван Сауткин. Он считает, что его фильм сможет помочь иностранцам лучше понять реалии российско-украинской войны.

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О чем рассказывает фильм

Идея фильма сформировалась в процессе съемки. Знакомая режиссера, 87-летняя Зинаида Лукьяненко, встретила полномасштабное вторжение в Седневе на Черниговщине.

"Я приехал к ней в гости сразу после деоккупации поселка, и узнал, что во время оккупации она не сидела, сложа руки, а работала на украинскую победу. Сидя у окна на своем балконе, Зинаида считала количество танков, проезжавших по городу, и потом передавала эту информацию в СБУ", – рассказал Сауткин.

Тогда режиссера очень поразило, что пожилой человек отказалась принять роль жертвы войны и выбрала помогать украинским военным. Впоследствии эта история стала одной из сюжетных линий "Поэмы для маленьких людей".

Иван Сауткин о своем фильме "Поэма для маленьких людей": смотрите видео

Параллельно фильм также рассказывает историю о волонтерской группе из прифронтового региона, которая помогала местным эвакуироваться. Особенность работы над этой частью ленты заключалась в том, что режиссеру пришлось собственноручно снять весь материал, ведь вблизи зоны боевых действий групповая съемка запрещена.

Фильм для зарубежной аудитории

Стоит отметить, что при создании фильма приходилось решать не только технические, но и художественные задачи.

Любое кино требует от режиссера определенной отстраненности от объекта съемок. В то же время мы все сейчас до сих пор крайне остро переживаем события, о которых идет речь в фильме. Другой вызов заключался в том, чтобы выбрать правильный киноязык для рассказа сюжетов фильма,

– объяснил режиссер.

"Поэма" создавалась главным образом для иностранных зрителей, чтобы те таким образом могли узнать больше о войне в Украине. Согласно замыслу, после просмотра фильма у зрителя будет возникать соболезнования к украинцам и такой просмотр будет провоцировать их на размышления о российско-украинской войне.

Когда "Поэма" выйдет в прокат

Однако снять кино – это даже не полдела. Ведь главная цель съемок достигается только тогда, когда фильм встречается со своим зрителем. Именно с этим режиссеру помогали продюсер фильма Елена Саулич и литовская киностудия Zero Copy.

Премьера "Поэмы для маленьких людей" состоится 22 октября на фестивале "Молодость". Повторный показ – 24 октября в киевском кинотеатре "Жовтень". После этого фильм будет презентован на мировых кинофестивалях, и только весной 2024 года фильм выйдет в широкий прокат.

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