Биографический фильм о Майкле Джексоне обогнал "Оппенгеймер"

Пока одни фильмы борются за статус культового, "Майкл" просто незаметно побил мировой рекорд.

Как сообщает Variety, биографический фильм о короле поп-музыки собрал в прокате 977 миллионов долларов – и это больше, чем заработал "Оппенгеймер" со своими 975 миллионами. Казалось бы, превзойти ядерную бомбу сложно. Но Джексону, похоже, это удалось.

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Детали съемок фильма "Майкл"

Фильм "Майкл" / Кадр из фильма



Режиссером картины стал Антуан Фукуа, а главную роль исполнил племянник самого Майкла – Джаафар Джексон. Семейная связь сыграла очень сильную роль: с апреля фильм собрал 370,2 миллиона долларов в США и еще 607,2 миллиона за рубежом. До отметки в миллиард осталось совсем немного – вопрос времени, а не везения.

Для студии Lionsgate это тоже рекорд: "Майкл" обогнал даже "Голодные игры: И вспыхнет пламя", которые долгое время считались самым успешным проектом компании. Поэтому неудивительно, что там уже обсуждают сиквел – как минимум один.

Вывод напрашивается сам собой: легенды продолжают собирать аншлаги даже спустя десятилетия после своего ухода со сцены. Остается только наблюдать, сколько еще рекордов успеет побить этот биографический фильм.

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