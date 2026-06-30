Як повідомляє Variety, біографічна стрічка про короля попмузики зібрала 977 мільйонів доларів у прокаті – і це більше, ніж заробив "Оппенгеймер" зі своїми 975 мільйонами. Здавалося б, переплюнути ядерну бомбу складно. Та Джексону, схоже, це вдалося.

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Деталі зйомок фільму "Майкл"

Фільм "Майкл"/ Кадр з фільму



Режисером стрічки став Антуан Фукуа, а головну роль виконав племінник самого Майкла – Джаафар Джексон. Сімейний підряд спрацював дуже сильно: із квітня фільм зібрав 370,2 мільйона доларів у США та ще 607,2 мільйона за кордоном. До позначки в мільярд лишилося зовсім трохи – питання часу, а не везіння.

Для студії Lionsgate це теж рекорд: "Майкл" обігнав навіть "Голодні ігри: У вогні", які довгий час вважалися найуспішнішим проєктом компанії. Тож не дивно, що там уже обговорюють сиквел – щонайменше один.

Висновок напрошується сам: легенди продовжують збирати аншлаги навіть через десятиліття після свого зникнення зі сцени. Залишається тільки спостерігати, скільки ще рекордів встигне побити цей біографічний фільм.

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