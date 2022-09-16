Главную роль в картине сыграет английская актриса Наоми Аки. Британка хорошо известна зрителям по роли Янны в фильме "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", вышедшем на экраны в 2019 году. Сценаристом "Я хочу танцевать с кем-то" стал Энтони Маккартен, работавший над лентой "Богемная рапсодия".

Узнайте еще "Шантарам": вышел трейлер сериала, которого ждали 4 года – реакция фанатов

"Я хочу танцевать с кем-то": что известно и трейлер картины

Режиссером биографического фильма выступила Стелла Мэгги. Она прокомментировала роль Наоми: "Мы потратили много времени на изнурительные поиски актрисы, которая могла бы воплотить Хьюстон на экране. Наоми Аки поразила нас на всех этапах. Нас тронула ее способность создать образ мировой иконы музыки, показывая обыденность ее жизни за пределами сцены".

Фильм получил название I Wanna Dance With Somebody – "Я хочу с кем-нибудь потанцевать", согласно названию одной из песен легендарной Уитни Хьюстон. К созданию байопика присоединилась сестра и менеджер Уитни Пэт Хьюстон и музыкальный продюсер звезды Клайв Дэвис. Конкретно они посодействуют с точностью экранизировать историю.

Кроме Наоми Аки, в картине сыграет Стэнли Туччи, известный по фильму "Дьявол носит "Прада".

Из трейлера становится понятно, что картина расскажет о творческом пути Хьюстона и становлении ее как взгляда. Кроме этого, по сюжету, мы узнаем о ее взлетах и падениях в карьере, депрессии, наркозависимости и трагической смерти в возрасте 48 лет.

Как зрители реагируют на трейлер и фильм:

"Когда увидела, то заплакала. Отдыхай, королева";

"Я не могу дождаться!";

"Витни – особая фигура в моей жизни. Люблю и ненавижу";

"Фильм должен стать претендентом на Оскар";

"От сценариста "Богемной Рапсодии". О, Боже мой!".

"Я хочу танцевать с кем-то": смотрите трейлер фильма

Что известно о Уитни Хьюстон

Американская попевка навсегда вписала свое имя в историю мировой музыки. В феврале 2012 года ее тело обнаружили в номере отеля в Лос-Анджелесе. Через 3 года после трагедии ее единственная дочь Бобби Кристина Браун скончалась в больнице на 23-м году жизни. В такой жуткий серии смертей подозревали бойфренда Кристины Браун, однако в январе 2020 года Ник Гордон также умер от передозировки наркотиками.