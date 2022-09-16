Головну роль у картині зіграє англійська актриса Наомі Акі. Британка добре відома глядачам за роллю Янни у фільмі "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження", який вийшов на екрани у 2019 році. Сценаристом "Я хочу танцювати з кимось" став Ентоні Маккартен, який працював над стрічкою "Богемна рапсодія".

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"Я хочу танцювати з кимось": що відомо і трейлер картини

Режисеркою біографічного фільму виступила Стелла Мегі. Вона прокоментувала роль Наомі: "Ми витратили багато часу на виснажливі пошуки актриси, яка могла б втілити Г'юстон на екрані. Наомі Акі вразила нас на всіх етапах. Нас зворушила її здатність створити образ світової ікони музики, при цьому показуючи буденність її життя за межами сцени".

Фільм отримав назву I Wanna Dance With Somebody – "Я хочу з ким-небудь потанцювати", відповідно до назви однієї з пісень легендарної Вітні Г'юстон. До створення байопіку долучилася сестра та менеджерка Вітні Пет Г'юстон та музичний продюсер зірки Клайв Девіс. Саме вони допоможуть з точністю екранізувати історію.

Окрім Наомі Акі, у картині зіграє Стенлі Туччі, відомий за фільмом "Диявол носить "Прада".

З трейлеру стає зрозуміло, що картина розповість про творчий шлях Г’юстон та становлення її як попзірки. Крім цього, за сюжетом, ми дізнаємося про її злети та падіння у кар’єрі, депресію, наркозалежність та трагічну смерть у віці 48 років.

Як глядачі реагують на трейлер та фільм:

"Коли побачила, то заплакала. Відпочивай, королево";

"Я не можу дочекатися!";

"Вітні – особлива постать у моєму житті. Люблю і ненавиджу";

"Фільм має стати претендентом на Оскар";

"Від сценариста "Богемної Рапсодії". О, Боже мій!".

"Я хочу танцювати з кимось": дивіться трейлер фільму

Що відомо про Вітні Г’юстон

Американська попспівачка назавжди вписала своє ім'я в історію світової музики. У лютому 2012 року її тіло знайшли у номері готелю в Лос-Анджелесі. За 3 роки після трагедії її єдина донька Боббі Крістіна Браун померла в лікарні на 23-му році життя. У такій моторошній серії смертей підозрювали бойфренда Крістіни Браун, однак у січні 2020 року Нік Гордон також помер від передозування наркотиками.