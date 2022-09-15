"Шантарам" створений спільно зі Стівом Лайтфутом, який є виконавчим продюсером. Режисером перших трьох серій виступив номінант на премію Еммі Бхарат Наллурі. Прем’єра запланована на 2022 рік.

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"Шантарам": трейлер та сюжет

Зауважимо, що роман, за яким зняли серіал, побачив світ у 2003 році. Спочатку планували зняти повнометражний фільм, проте зйомки так і не розпочалися. У 2018 році Apple повідомив, що працює над екранізацією роману, а автором сценарію став Ерік Воррен Сінгер. Через рік в Австралії у штаті Вікторія розпочалося фільмування. Серіал матиме 10 епізодів, чотири з яких зніме кінорежисер Джастін Курзель.

За сюжетом, головний герой, він же колишній письменник і грабіжник, втікає з в’язниці та поселяється в Індії. Лін Форд прагне загубитися на багатолюдних вулицях Бомбея 1980-х років, але, полегшуючи страждання бідних і знедолених, він виявляє мужність, знаходить друзів і зустрічає несподіване кохання. Крім цього, на нього чекає доволі багато пригод, а як він з ними справиться – дізнаємося після прем’єри.

Головні ролі зіграли:

Чарлі Ханнем — Лін;

Річард Роксбург — детектив Марті Найтінгалем;

Олександр Сіддіг — Кадер Хан;

Антонія Деспла — Карла;

Радхіка Апте — Кавіта.

"Шантарам" 2022: дивіться трейлер

Де дивитися серіал

"Шантарам" вийде 14 жовтня 2022 року на Apple TV+.

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