"Кровавая нефть" с Цымбалюком: вышел трейлер фильма о сопротивлении украинцев во время войны

В сети появился официальный трейлер фильма о героическом сопротивлении украинцев "Кровавая нефть" Джонни Киевского. Одну из главных ролей сыграл Тарас Цымбалюк. Премьера фильма состоится в 2022 году.

У фильма есть семь новелл, каждая из которых основывается на реальных историях, освещающих отдельные аспекты войны: героизм вооруженных сил Украины, военные преступления россии, трагедию ребенка, семью которой убила россия.

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В сети появился официальный трейлер фильма о героическом сопротивлении украинцев "Кровавая нефть"

Как сообщает официальный синопсис, 24 февраля 2022 стал черным днем для всех Украинцев. Россия коварно ночью начала бомбардировку и широкомасштабное наступление на Украину.

В ролях (озвучка включительно):

Николай Валивоц;

Дарья Легейда;

Тарас Цымбалюк;

Михаил Войчук;

Андрей Твердак.

Отдельное внимание в фильме уделено вопросу коллаборации некоторых иностранных политиков и бизнесменов с российским агрессором. Многие идут на уступки российским террористам из-за дешевой российской нефти, – отметил Джонни Киевский.

Стоимость российской нефти измеряется в долларах, евро или рублях. Она измеряется жизнью украинцев,

– говорится в видео.

"Кровавая нефть" 2022: смотрите трейлер фильма

Саундтреком к фильму стала уже известная по всему миру композиция "Ой в лугу красная калина" в исполнении украинской группы The Hardkiss.